Atalanta-Club Brugge: come vedere la partita in streaming

La Dea scende in campo al Gewiss Stadium per quello che fin qui è il match più importante della sua stagione: Atalanta-Club Brugge, il ritorno dei playoff di Champions League. La partita si gioca questa sera, martedì 18 febbraio, alle ore 21. La puoi vedere in streaming su NOW da tutti i tuoi dispositivi, con il pass Sport della piattaforma.

Come vedere Atalanta-Club Brugge in streaming

All’andata giocata in Belgio è finita 2-1 per i padroni di casa. I bergamaschi sono dunque obbligati a vincere. Hanno tutte le carte in regola per conquistare il passaggio del turno e qualificarsi agli ottavi di finale. Gli uomini di Gasperini non vogliono certo deludere i loro tifosi.

Se ti stai chiedendo come vedere in streaming Atalanta-Club Brugge, la risposta è una sola: in diretta esclusiva su NOW, con il pass Sport della piattaforma. È accessibile da smartphone, tablet, computer, televisori, lettori multimediali e altri dispositivi ancora.

Queste le probabili formazioni che Gasperini e Hayen dovrebbero schierare al fischio d’inizio. Tra i padroni di casa, è quasi certa l’esclusione dal primo minuto di Lookman e Kolasinac, dovrebbero poter subentrare a gara in corso.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Posch, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Pasalic; Retegui;

Club Brugge (4-2-3-1): Mignolet; Sabbe, Mechele, Ordonez, De Cuyper; Onyedika, Jashari; Tzolis, Vanaken, Talbi; Jutgla.

Il pronostico dei bookmaker vede favorita la Dea, sia per la partita di questa sera che per il passaggio del turno, nonostante il risultato dell’andata.

Per vedere i match della Champions League in streaming su NOW è sufficiente attivare il pass Sport. Lo trovi in offerta da 14,99 euro al mese con la sottoscrizione annuale. Include anche le sfide della Serie A, le nuove stagioni di Formula 1 e MotoGP e molto altro ancora.