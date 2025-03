Atalanta-Inter gratis su DAZN: cosa fare per vederla in chiaro

La sfida scudetto Atalanta-Inter sarà trasmessa gratis su DAZN. A comunicarlo è stata la stessa piattaforma streaming che detiene i diritti tv della Serie A fino alla stagione 2028/29 (compresa). DAZN stessa ha inoltre spiegato come fare per vederla in chiaro.

Come vedere gratis Atalanta-Inter su DAZN

Per vedere Atalanta-Inter in chiaro occorre iscriversi gratuitamente alla piattaforma DAZN inserendo il proprio indirizzo e-mail. In seguito sarà sufficiente sintonizzarsi su DAZN via app o sito web per godersi in diretta l’incontro senza sborsare un centesimo.

Ci sono due modi per registrarsi: da desktop/mobile è sufficiente collegarsi su dazn.com/welcome, selezionare Atalanta-Inter nella schermata iniziale e inserire la propria casella di posta elettronica; da Smart TV basta invece aprire l’app DAZN, cliccare sul pulsante “Guarda gratis”, inquadrare quindi il QR Code con lo smartphone e inserire l’indirizzo e-mail.

DAZN suggerisce di registrarsi in anticipo e di sintonizzarsi alla partita il prima possibile. Questo perché la visione in chiaro da parte degli account gratuiti è limitata a circa due milioni di utenti.

Le altre partite della 29^ giornata di Serie A

Oltre al posticipo di domenica tra Atalanta-Inter, il programma della 29^ giornata di Serie A prevede tanti altri incontri interessanti. A partire da Milan-Como di sabato pomeriggio, con i rossoneri a caccia del secondo successo consecutivo dopo la bella rimonta contro il Lecce. Un’altra gara da seguire è Venezia-Napoli, lunch match di questa domenica, con gli azzurri di Antonio Conte che faranno il possibile per mettere ulteriore pressione su Inter e Atalanta. Da non perdere nemmeno Bologna-Lazio, sfida cruciale per la rincorsa al quarto posto attualmente occupato dalla Juventus. Proprio i bianconeri saranno di scena a Firenze domenica pomeriggio, anche se a causa del maltempo la partita è a forte rischio rinvio.

Tutte le partite di Serie A saranno visibili con l’abbonamento DAZN Standard, disponibile a 34,99 euro al mese per 12 mesi.

https://youtu.be/98cbLh90Mmg?feature=shared