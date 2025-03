Atalanta-Inter è in streaming gratis: ecco come vedere il big match

Atalanta-Inter è in streaming gratis su DAZN. La piattaforma ha deciso di trasmettere in chiaro il big match della giornata 29 di Serie A, facendo così un regalo ai tifosi delle due squadre e a tutti gli appassionati del grande calcio. Non serve l’abbonamento, devi solo registrare il tuo account senza alcuna spesa. Si gioca domenica 16 marzo alle ore 20:45 nella cornice del Gewiss Stadium di Bergamo, per un posticipo che sa di corsa scudetto.

Come vedere Atalanta-Inter in streaming gratis

È sufficiente dare uno sguardo alla classifica per rendersi conto di quanto sia una sfida importante. I padroni di casa sono terzi a 58 punti, gli ospiti si trovano invece in vetta a quota 61. Nel mezzo c’è il Napoli, a 60 punti, che in questo turno affronta una trasferta piuttosto agevole contro il Venezia.

Come già scritto, puoi vedere in streaming gratis la partita in diretta esclusiva su DAZN, da tutti i tuoi dispositivi: smartphone, tablet, computer, TV e così via. Per l’occasione, la telecronaca è stata affidata alla voce di Pierluigi Pardo, affiancato daAndrea Stramaccioni per il commento tecnico.

Saranno decisive le scelte iniziali dei due allenatori, Gasperini e Inzaghi. Il primo deve rinunciare a Cuadrado, Koussounou e Posch (oltre a Scalvini e Scamacca out da tempo), mentre il suo collega è costretto a fare a meno di de Vrij, Dimarco e Darmian. Per entrambi, dunque, mancano pedine importanti. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate all’ingresso in campo.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui;

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram.

È davvero difficile sbilanciarsi in un pronostico, quando si fronteggiano due big di questo calibro. Conoscendo la mentalità delle due squadre, nessun risultato è da escludere, ma gli ospiti sembrano avere qualcosa in più per spuntarla, nonostante lo straordinario momento attraversato dalla Dea, capace solo una settimana fa di strapazzare la Juventus battendola 0-4 in trasferta.

