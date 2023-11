Atalanta-Inter: guarda la partita in streaming

Atalanta-Inter è il big match della giornata 11 di Serie A. Il pallone inizierà a rotolare sull’erba del Gewiss Stadium sabato 4 novembre alle ore 18:00 ed è possibile vederla in streaming solo su DAZN. Un incrocio tra nerazzurri che contribuirà a definire nuovi equilibri nella parte alta del tabellone.

Serie A: guarda Atalanta-Inter in streaming

I padroni di casa sono quarti in classifica a 19 punti, all’inseguimento del Milan (22) e obbligati a guardarsi le spalle per la rimonta del Napoli (18). Da capolista a quota 25, invece, gli ospiti hanno tutte le intenzioni di continuare a macinare risultati utili. Entrambe le squadre sono attese, la prossima settimana, da impegni nelle coppe europee: rispettivamente contro lo Sturm Graz in Europa League e con il Salisburgo in Champions.

I tifosi della Dea e quelli della Beneamata possono vedere la partita in diretta streaming esclusiva su DAZN. La telecronaca è di Stefano Borghi, affiancato da Andrea Stramaccioni per il commento tecnico.

Quasi come in una partita di scacchi, saranno decisive le scelte iniziali di Gasperini e Simone Inzaghi, anche in vista dei rispettivi impegni europei della prossima settimana. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni in campo dal primo minuto.

Atalanta (3-4-3): Musso; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Scamacca, Lookman.

Inter (3-5-2): Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro, Thuram.

Il fattore casalingo non è sufficiente per far pendere il favore del pronostico dalla parte della Dea. Le stime assegnano alla vittoria degli ospiti il 44% delle probabilità (29% per i padroni di casa e il 27% a un eventuale pareggio).

