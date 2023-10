Come vedere Atalanta-Juventus in streaming (Serie A)

Atalanta-Juventus è il secondo big match di questa settima giornata di Serie A, dopo Milan-Lazio. Con fischio d’inizio in programma per domenica 1 ottobre alle ore 18:00 al Gewiss Stadium di Bergamo, la partita può essere vista in streaming su DAZN. Ricordiamo che fino a domani (2 ottobre) è possibile attivare il piano START da 9,99 euro al mese che, per tutto il mese, includerà le sfide del nostro campionato.

Serie A: guarda Atalanta-Juventus in streaming

Quarto posto in classifica per i padroni di casa a 12 punti. Terzi invece gli ospiti, a quota 13. L’esito dell’incontro sarà dunque importante per determinare ambizioni e prospettive delle due squadre, ora che la stagione di appresta a entrare nel vivo. La banda del Gasp dovrà comunque scendere in campo considerando la trasferta portoghese di Europa League che, la prossima settimana, la vedrà impegnata contro lo Sporting.

I tifosi della Dea e quelli della Vecchia Signora possono vedere la partita in diretta streaming su DAZN. Per l’occasione, la piattaforma ha deciso di affidare la telecronaca alla voce di

Due veterani della panchina come Gasperini e Allegri dovranno approcciare la gara con la giusta chiave di lettura tattica. Ecco le probabili formazioni schierate al fischio d’inizio.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi, Toloi, Djimsiti, Kolasinac, Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri, Koopmeiners, De Ketelaere, Lookman;

Juventus (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Cambiaso, Chiesa, Vlahovic.

I nerazzurri scendono in campo con il favore del pronostico: per loro, il 39% di possibilità di vittoria, mentre ai bianconeri è assegnato il 34%. 27%, invece, per un eventuale pareggio.

