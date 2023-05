Come vedere Atalanta-Juventus in streaming (Serie A)

Atalanta-Juventus accende il mezzogiorno della domenica in questa giornata 34 di Serie A, con un incontro in scena al Gewiss Stadium da seguire in diretta streaming. La Dea e i suoi tifosi accolgono la Vecchia Signora, per quello che è lecito definire un big match nella parte alta del tabellone: in palio ci sono punti importanti. Si parte alle 12:30 del 7 maggio.

Serie A: guarda Atalanta-Juventus in streaming

Quinto posto in classifica per i nerazzurri a (a quota 58), intenzionati a fare bottino pieno per recuperare posizioni e agguantare la qualificazione diretta alla prossima Champions League. Terzi invece i bianconeri (63), tornati alla vittoria nell’ultimo turno contro il Lecce dopo un periodo piuttosto lungo di digiuno e ancora impegnati in Europa League con la semifinale contro il Siviglia ormai alle porte.

Sono due le alternative a disposizione dei tifosi e degli appassionati che desiderano guardare la partita. La prima passa dallo streaming su DAZN, dove la telecronaca è affidata a Stefano Borghi e il commento tecnico a Dario Marcolin. La seconda, invece, dalla diretta trasmessa da Sky e NOW.

Molto dipenderà dalle scelte iniziali dei due allenatori, Gasperini e Allegri. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni in campo dal primo minuto.

Atalanta (3-4-1-2): Musso, Toloi, Scalvini, Djimsiti, Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Maehle, Pasalic, Ederson, Zapata;

Juventus (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Miretti, Kostic, Di Maria, Vlahovic.

Il favore dei pronostici è per i padroni di casa, ai quali è attribuito il 40% delle probabilità di vittoria. Il 32% è invece per gli ospiti e il rimanente 28% assegnato a un eventuale pareggio.

Come guardare la partita dall’estero

Nessun problema per chi si trova all’estero e vuol guardare Atalanta-Juventus con telecronaca in italiano: la portabilità transfrontaliera garantita dalle due piattaforme lo consente.

Attenzione però alla sicurezza se ci si connette attraverso reti aperte o condivise, come quelle degli alberghi. Anche per lo streaming è bene affidarsi a una soluzione dedicata, così da proteggere dati e privacy: quella di NordVPN (oggi in forte sconto) ha tutto ciò che serve, inclusi una Virtual Private Network globale, un antivirus, spazio sul cloud per il backup e un gestore delle password.

