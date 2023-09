Come vedere Atalanta-Rakow in streaming (Europa League)

Atalanta-Rakow in scena al Gewiss Stadium di Bergamo per l’esordio della Dea in questa nuova edizione dell’Europa League. Le due squadre fanno parte del Gruppo D, lo stesso che coinvolge anche Sporting Lisbona e Sturm Graz: non è il più agevole tra i gironi sorteggiati. Si parte giovedì 21 settembre alle ore 21:00, con diretta streaming su DAZN a disposizione dei tifosi.

Europa League: guarda Atalanta-Rakow in streaming

I nerazzurri arrivano dalla sconfitta subita nei giorni scorsi in campionato contro la Fiorentina e hanno tutte le intenzioni di rialzare subito la testa, iniziando con il piede giusto il loro cammino nella competizione europea. Il primo ostacolo da superare sul percorso dovrebbe essere piuttosto agevole per l’armata di Gasp, ma guai a sottovalutare l’impegno. Un passo falso potrebbe già complicare i piani.

Con la telecronaca di Stefano Borghi, è possibile vedere la partita in diretta streaming su DAZN, da qualsiasi dispositivo: smartphone, tablet, computer e TV.

Si riveleranno importanti le scelte iniziali dei due allenatori, Gasperini e Swarga. Queste le probabili formazioni schierate all’ingresso sul terreno di gioco.

Atalanta (3-4-3): Musso, Toloi, Djimsiti, Kolasinac, Zappacosta, Koopmeiners, De Roon, Ruggeri, De Ketelaere, Muriel, Lookman;

Rakow (3-4-3): V. Kovacevic, Rundic, A. Kovacevic, Racovitan, Sorescu, Berggren, Papanikolau, Tudor, Cebula, Kittel, Piasecki.

Come già anticipato, la Dea parte con il favore del pronostico, complice il fattore campo. Attenzione però ai polacchi, che nella lega nazionale sono stati in grado di inanellare tre vittorie consecutive.

Scegliendo di attivare un abbonamento a DAZN sarà possibile vedere in diretta le partite dell’Europa League e non solo, c’è anche la Conference League, senza dimenticare la Serie A in streaming (con 10 match su 10 in ogni turno), la Serie B, LaLiga spagnola, il meglio della Liga Portugal e un vasto catalogo di altri sport.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.