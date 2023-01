Coppa Italia: come vedere Atalanta-Spezia in streaming

Atalanta-Spezia è l’ottavo di Coppa Italia che mette di fronte i lombardi e i liguri in una sfida secca da dentro o fuori: niente andata e ritorno, ma supplementari ed eventuali rigori in caso di parità al novantesimo. Il calcio d’inizio, in programma per le ore 15:00 di giovedì 19 gennaio, apre il tris di incontri in calendario per oggi, prima di Lazio-Bologna e Juventus-Monza.

Atalanta-Spezia di Coppa Italia: guarda la partita in streaming

È possibile guardare la partita in streaming gratis e in chiaro, collegandosi alla piattaforma Mediaset Infinity con la telecronaca di Federico Mastria e il commento tecnico di Stefano Sorrentino. Questo vale anche per chi si trova all’estero, passando da un servizio come NordVPN. Da casa, invece, è possibile sintonizzare il televisore sul canale Italia 1.

I nerazzurri padroni di casa sono reduci da una vittoria in campionato per ben 8-2 sulla Salernitana, mentre gli ospiti hanno strappato i tre punti in palio nella trasferta di Torino contro i granata. Quella in scena al Gewiss Stadium sarà una sfida dall’esito tutt’altro che scontato. La vincente incontrerà l’Inter ai quarti. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate in campo dai due allenatori, Gasperini e Gotti.

Atalanta: Sportiello, Okoli, Demiral, Djimsiti, Zortea, Ederson, Koopmeiners, Maehle, Pasalic, Muriel, Zapata;

Spezia: Dragowski, Moutinho, Kiwior, Caldara, Amian, Zurkowski, Esposito, Bastoni, Reca, Verde, Nzola.

Coloro che si trovano all’estero, ma non vogliono rinunciare alla visione di Atalanta-Spezia in diretta streaming con telecronaca in italiano, non devono far altro che accedere allo streaming di Mediaset Infinity attraverso NordVPN (oggi in forte sconto). Così facendo, il il servizio assegna un indirizzo IP localizzato nel nostro paese.

