Come vedere Atalanta-Udinese in streaming

Atalanta-Udinese in campo a Bergamo, nella cornice del Gewiss Stadium, alle ore 18:00 di sabato 4 marzo. Va in scena per la giornata 25 di Serie A un incrocio tra squadre che non attraversano un gran momento in campionato: vale soprattutto per gli ospiti, che non vincono ormai da cinque incontri e sono determinati a invertire la tendenza.

Serie A: guarda Atalanta-Udinese in streaming

I tifosi della Dea e della squadra friulana possono guardare la partita in diretta streaming su DAZN. Per l’occasione, la piattaforma ha scelto Edoardo Testoni alla telecronaca e Massimo Gobbi al commento tecnico.

I bergamaschi si trovano al sesto posto in classifica con 41 punti e la prospettiva di puntare a un piazzamento in zona Champion e per questo hanno assoluto bisogno di risultati utili, dopo aver perso tre degli ultimi quattro incontri: una mini-crisi di cui si potrebbe avvantaggiare la Juventus che li segue, in risalita dopo la pesante penalizzazione. Decima posizione invece per i friulani, a 31 punti come il Torino che li precede.

Toccherà ai due tecnici, Gasperini e Sottil, trovare il modo migliore per scardinare la difesa avversaria e tenere al sicuro la propria porta. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni in campo al fischio d’inizio.

Atalanta (3-4-1-2): Musso, Toloi, Palomino, Scalvini, Maehle, de Roon, Koopmeiners, Zappacosta, Ederson; Lookman, Hojlund;

Udinese (3-5-1-1): Silvestri, Becao, Bijol, Perez, Pereyra, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie, Thauvin, Beto.

