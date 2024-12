Metti Atari 2600+ sotto l'albero: sei ancora in tempo (offerta)

Vuoi far felice un appassionato di retrogaming? Non lasciarti sfuggire l’offerta di Amazon su Atari 2600+, la versione migliorata della console lanciata a fine anni ’70 e capace di segnare l’evoluzione del panorama videoludico. Se la acquisti subito, arriverà direttamente a casa tua già entro domani, così la potrai mettere sotto l’albero per regalarla a Natale.

Amazon taglia il prezzo di Atari 2600+

Non è una replica, ma la riproduzione ufficiale realizzata dallo storico marchio, in scala (le dimensioni sono pari all’80% del modello originale). Sotto la sua scocca vintage batte un cuore moderno con il processore Rockchip 3128, 256 MB di RAM DDR3 e una memoria interna eMMC, mentre all’esterno sono presenti l’uscita video HDMI per il collegamento al televisore, lo slot USB-C e il connettore Db9 per il controller. Ha in dotazione il joystick CX40+, ricreato con le stesse dimensioni e lo stesso layout di quello del tempo, per un tocco di nostalgia in più. Include una cartuccia con 10 giochi, per rivivere le emozioni dei titoli dell’epoca: Adventure, Combat, Dodge ‘Em, Haunted House, Maze Craze, Missile Command, Realsports Volleyball, Surround, Video Pinball e Yars’ Revenge. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla descrizione completa.

Grazie allo sconto applicato in automatico, in questo momento puoi acquistare Atari 2600+ al prezzo finale di soli 98 euro (invece di 120 euro come da listino). Non c’è bisogno di attivare coupon o di inserire codici promozionali: è tutto pronto per cogliere al volo l’occasione e far felice un appassionato di retrogaming.

Sei ancora in tempo per metterlo sotto l’albero e regalarlo a Natale: se lo ordini adesso, arriverà entro domani a casa tua con la consegna gratuita. Sia la vendita che la spedizione sono gestite da Amazon, per il massimo dell’affidabilità.