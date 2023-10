Digital Eclipse è la nuova acquisizione di Atari

Ennesima acquisizione per Atari, dopo quelle che a inizio 2023 hanno visto la società allungare le mani su Nightdive Studios (responsabili del remake di System Shock) e poi su un catalogo di titoli anni ’80 e ’90: questa volta è toccato a Digital Eclipse. Il valore economico complessivo dell’operazione si aggira intorno ai 20 milioni di dollari. Ancora una volta, il focus è sul retrogaming.

Lo sviluppatore, fondato nel 1992 e con sede in California, è noto soprattutto per il proprio impegno sui giochi del passato. Di recente ha lavorato proprio a una raccolta celebrativa per il mezzo secolo di Atari. Nel suo portfolio trovano posto anche progetti legati a brand storici come Street Fighter, Mega Man e Teenage Mutant Ninja Turtles.

Did you hear the news? Digital Eclipse is joining the @Atari family! The official press release is here: https://t.co/AtaZvq3uOw

What does this mean for the future of Digital Eclipse? Here's a quick FAQ with a few big questions answered: https://t.co/bfSsYbSl4i

— Digital Eclipse (@DigitalEclipse) October 31, 2023