Come vedere Athletic Bilbao-Real Madrid in streaming

Athletic Bilbao-Real Madrid, in programma per le ore 21:30 di sabato 12 agosto nella cornice dello stadio San Mames, accende il primo turno de LaLiga. È possibile vederla in streaming su DAZN, così da capire come la pausa estiva e gli acquisti del calciomercato abbiano spostato o cristallizzato gli equilibri in vista della nuova stagione del campionato spagnolo.

LaLiga: guarda Athletic Bilbao-Real Madrid in streaming

Per i Blancos, gli occhi sono quasi inevitabilmente puntati soprattutto su Bellingham, acquistato per la cifra monstre di 103 milioni di euro dal Borussia Dortmund. Un innesto pesante a centrocampo, a testimonianza di come l’obiettivo sia tornare a dominare sia in patria che in Europa.

I tifosi e gli appassionati del grande calcio internazionale possono guardare la partita in diretta streaming su DAZN. Per l’occasione, la piattaforma ha scelto di affidare la telecronaca alla voce di Stefano Borghi.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che i due allenatori, Valverde e Ancelotti, dovrebbero mandare in campo al fischio d’inizio.

Athletic Bilbao (4-2-3-1): Simon, de Marcos, Vivian, Paredes, Lekue, Vesga, Herrera, Nico Williams, Unai Gomez, Muniain, Inaki Williams;

Real Madrid (4-3-1-2): Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Garcia, Modric, Kroos, Camavinga, Bellingham, Rodrigo, Vinicius Junior.

In termini di pronostici, le quote dei bookmaker non possono che favorire gli ospiti. Occhio però alle ambizioni dei padroni di casa, rimasti esclusi nella scorsa stagione per un soffio dalle competizioni europee e ora determinati a ripartire con il piede giusto.

Per chi sceglie di attivare un abbonamento a DAZN ci sono in calendario tutte le partite della Serie A da vedere in diretta streaming. Il nostro campionato prenderà il via tra una settimana esatta, il 19 agosto. La piattaforma trasmetterà dieci incontri su dieci in ogni turno. Pronti a interrompere il digiuno estivo da grande calcio?

