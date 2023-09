Atlas VPN a 1,71 euro al mese: ecco la maxi offerta (-85%)

La prima vera settimana di settembre si apre col botto. Atlas VPN ha lanciato la maxi offerta con l’85% di sconto per 2 anni, a cui aggiungere 3 mesi extra gratis. Per un servizio VPN veloce e sicuro paghi soli 1,71 euro al mese per 24 mesi, un prezzo introvabile in giro.

Atlas VPN in maxi offerta a 1,71 euro al mese per 2 anni

Per i primi 2 anni paghi dunque appena 46,05 euro, in più benefici di 3 mesi aggiuntivi in regalo. Tutto questo con la garanzia soddisfatti o rimborsati in 30 giorni: ciò significa che se le prestazioni della VPN non si rivelano all’altezza delle tue aspettative iniziali, puoi decidere di avvalerti del rimborso completo entro 30 giorni dall’acquisto.

Puoi usare Atlas VPN su un numero di dispositivi illimitato, in questo modo ti assicuri una sicurezza ancora superiore. Ottima anche la velocità di connessione, grazie all’utilizzo di server premium fino a 10 Gbps. Connessione rapida e allo stesso tempo sicura, in virtù dell’impiego di funzionalità avanzate come il server MultiHop e il protocollo WireGuard.

Scegli tu come pagare. Le modalità di pagamento accettate sono Visa, Mastercard e American Express se scegli una carta di debito o di credito. In alternativa puoi anche pagare con il credito residuo di PayPal e via mobile tramite Google Pay.

Cogli al volo la maxi offerta di Atlas VPN per ottenere un servizio eccellente in termini di rapporto qualità-prezzo scontato dell’85%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.