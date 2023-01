Atlas VPN, la migliore VPN per i PC desktop e laptop

Nonostante gli utenti fanno largo uso dei dispositivi mobili per navigare su Internet oppure per guardare film o serie TV in streaming, i PC desktop e laptop sono due opzioni che vengono spesso prese in considerazione.

Per questo motivo, l’uso di una VPN su entrambi è utile per diversi motivi, prima tra tutte la possibilità di un accesso al Web in modo privato oppure per aggirare limiti geografici che i provider impongono.

Ovviamente, non bisogna agire a caso, ma puntare su un servizio VPN efficace, ossia in grado di garantire la massima sicurezza in termini di algoritmo crittografico e di politica No-Log.

Inoltre, una buona VPN deve essere capace di eliminare tutti i limiti della connessione, sia in termini di traffico che di velocità. Ecco perché l’uso di una VPN gratuita è altamente sconsigliabile.

Detto questo, su quale VPN puntare per proteggere la privacy online mentre si naviga utilizzando un computer? Su Atlas VPN.

Questo servizio è uno dei migliori sia perché è qualitativamente superiore a tanti altri e sia perché il costo dell’abbonamento è ultra conveniente.

Atlas VPN è la scelta ideale per PC desktop e laptop

Chi usa spesso PC desktop o laptop per navigare su Internet dovrebbe installare Atlas VPN, poiché questo servizio è in grado di soddisfare tutti i requisiti richiesti.

La crittografia che questa VPN utilizza è AES a 256 bit, la quale garantisce sicurezza in quanto blocca automaticamente i pericolosissimi malware.

Connettersi a Internet tramite Atlas VPN significa navigare senza limiti di traffico e di banda. Il motivo è che la VPN dispone di una rete composta da più di 750 server sparsi in tutto il mondo.

Non c’è un limite di dispositivi che si possono proteggere con questa VPN. Inoltre, grazie all’offerta in corso, scaricando Atlas VPN in questa pagina si otterrà lo sconto del 81% se viene sottoscritto un abbonamento biennale.

In pratica, la spesa mensile sarà soltanto di 1,81 euro. In più è prevista una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.