Atlassian Cloud Enterprise in tutto il mondo

È trascorso poco meno di un anno da quando in occasione dell’evento Remote Summit 2020 veniva presentata la soluzione Cloud Enterprise di Atlassian. Oggi la società australiana compie un passo in avanti, annunciandone la disponibilità a livello globale.

Cloud Enterprise di Atlassian per tutti, a livello globale

Si tratta dell’offerta cloud più avanzata del portfolio Atlassian, pensata per andare incontro alle esigenze manifestate dai clienti business: include tutte le caratteristiche già presenti in Cloud Premium, aggiungendovene altre funzionali in termini di scalabilità, sicurezza e controlli di governance, con l’obiettivo di unificare le implementazioni di Jira Software, Confluence e Jira Service Management all’interno di una specifica piattaforma.

Secondo alcuni dati resi noti dall’azienda australiana, il 95% dei nuovi clienti sceglie fin da subito una soluzione cloud, mentre fra gli altri è in costante crescita la percentuale di quelli che optano per la migrazione.

Nel comunicato giunto in redazione, la società cita cinque necessità manifestate da chi opera in ambito enterprise, soprattutto nell’ultimo periodo segnato da una massiccia adozione dello smart working, tenute in considerazione per definire la nuova offerta:

liberare il potenziale dei team su scala globale;

aumentare l’affidabilità con SLA del 99,95%;

incrementare sicurezza e conformità per la protezione dei dati;

semplificare la gestione degli utenti da parte degli amministratori;

accelerare l’innovazione gestendo il cambiamento in modo efficace.

Rientra in questa visione il Marketplace popolato da app e integrazioni cloud grazie alla collaborazione con numerosi partner e sviluppatori.