Atlassian: l'Italia, il cloud come driver strategico e il New Normal

Il primo trimestre del FY22 ha visto consolidarsi il business di Atlassian nel nostro paese, con vendite cresciute di oltre il 50% se confrontate con lo stesso periodo dell'anno precedente e con la nuvola che rappresenta sempre più il principale driver strategico. Quello apprezzato in Italia è un trend in linea con quanto registrato dal gruppo a livello globale: ricavi per 614 milioni di dollari (+34%), oltre la metà dei quali derivanti dal cloud.

Il cloud trascina il business di Atlassian

Decisiva la fase definita come New Normal che si trovano ad attraversare le imprese nel percorso di uscita dalla crisi sanitaria, manifestando l'esigenza di una profonda trasformazione digitale per non perdere le opportunità legate alla ripresa. Queste le parole di Simone Pancaldi, Channel Manager di Atlassian per l'EMEA South, riportate nel comunicato stampa ricevuto in redazione.

Per Atlassian, l'Italia sta diventando un mercato sempre più importante, grazie soprattutto a una rete di partner solida e ampia e alla crescente richiesta di soluzioni cloud provenienti dalle aziende italiane, che vedono nella nuvola lo strumento ideale per affrontare il New Normal determinato dalla pandemia. A fronte degli ottimi risultati registrati nel primo trimestre del FY22, per i prossimi tre mesi ci aspettiamo un'ulteriore crescita determinata dalle nuove licenze cloud e data center, che sostituiranno in modo progressivo quelle server, di cui abbiamo annunciato la dismissione per il 2024.

In termini di offerta, i dati forniti rendono noto che le soluzioni Jira Software, Confluence e Jira Service Management sono le più apprezzate dai clienti, con quest'ultima che ha raccolto oltre 500.000 trial in soli sei mesi.

Atlassian è inoltre stata inclusa di recente nella classifica Great Place to Work che stila l'elenco delle migliori aziende multinazionali al mondo per cui lavorare: si trova al ventitreesimo posto della Top 25.