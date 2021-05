Atlassian Team '21: Point A e Jira Work Management

In occasione dell'evento Team '21 dedicato alla produttività, andato in scena nelle scorse settimane, Atlassian ha presentato nuove soluzioni progettate in modo da rispondere alle esigenze manifestate dalle aziende, in particolare per quanto riguarda la collaborazione. Tra gli annunci più importanti quelli relativi a Point A e Jira Work Management.

Point A e Jira Work Management da Atlassian

Point A è un programma che mira a creare nuovi prodotti in collaborazione con i clienti . Così la software house lavorerà a stretto contatto con loro, recependone richieste e feedback, in modo da puntare al futuro del team working. Si basa sulla piattaforma cloud del gruppo per garantire il supporto a funzionalità cross-product come la ricerca unificata e le interfacce utente comuni, accelerando il processo di realizzazione. Riportiamo di seguito le parole di Mike Cannon-Brookes, co-fondatore e co-CEO di Atlassian.

Questa è una delle più grandi serie di annunci nella storia di Atlassian. Point A è un punto di svolta per noi. Significa che possiamo offrire rapidamente soluzioni cloud innovative di livello mondiale grazie ai nostri clienti. Stiamo realizzando prodotti per migliorare in modo concreto le aziende di oggi. Grazie a Jira Work Management, tutti i team aziendali possono finalmente beneficiare della potenza di Jira.

Come anticipato, Jira Work Management viene invece definita una soluzione che rende disponibile le funzionalità di Jira per i team non tecnici . Permette di tracciare, coordinare e gestire il lavoro attraverso un'unica piattaforma, con caratteristiche pensate in modo specifico per gli addetti a marketing, risorse umane, finance e design. È già disponibile in tutti i paesi, Italia compresa.

Questi gli altri annunci ufficializzati da Atlassian all'evento.

Jira Product Discovery è un nuovo strumento di gestione della produzione per i team agili che aiuta i product manager a raggiungere i loro obiettivi, fungendo da spazio per lìacquisizione e la valutazione di opportunità, supportandoli nel coinvolgimento dei team sui piani produttivi (disponibile in modalità early access come versione alpha);

è un nuovo strumento di gestione della produzione per i team agili che aiuta i product manager a raggiungere i loro obiettivi, fungendo da spazio per lìacquisizione e la valutazione di opportunità, supportandoli nel coinvolgimento dei team sui piani produttivi (disponibile in modalità early access come versione alpha); Team Central aiuta i team a collegarsi fra loro e comunicare i progressi con frequenza e senza problemi, consentendo ai gruppi di lavoro di creare uno spazio organizzato in cui monitorare gli obiettivi e condividere gli aggiornamenti di stato (disponibile in versione beta).

aiuta i team a collegarsi fra loro e comunicare i progressi con frequenza e senza problemi, consentendo ai gruppi di lavoro di creare uno spazio organizzato in cui monitorare gli obiettivi e condividere gli aggiornamenti di stato (disponibile in versione beta). Compass offre ai team di sviluppo una panoramica dei servizi digitali all'interno della loro organizzazione, così che possano gestire l'espansione incontrollata derivante da architetture distribuite, migliorare i processi e adottare le migliori modalità di collaborazione (disponibile in versione alpha);

offre ai team di sviluppo una panoramica dei servizi digitali all'interno della loro organizzazione, così che possano gestire l'espansione incontrollata derivante da architetture distribuite, migliorare i processi e adottare le migliori modalità di collaborazione (disponibile in versione alpha); Halp è una soluzione di recente acquisizione, un moderno help desk di ticketing che si integra perfettamente con Slack e Microsoft Teams, rendendo la gestione delle richieste semplice per tutti all'interno dell'azienda (disponibile in tutti i paesi, Italia compresa).

A questi si aggiungono alcuni update destinati a Open DevOps e Jira Service Management. Maggiori informazioni a proposito di Team '21 nel sito ufficiale dedicato.