AtlasVPN, è già BLACK FRIDAY: 86% di sconto e 6 mesi GRATIS

Il Black Friday è arrivato in anticipo quest’anno e c’è un’offerta che non puoi permetterti di lasciarti sfuggire. Se sei preoccupato per la tua privacy online e desideri navigare in modo sicuro, sappi che AtlasVPN ha preparato una sorpresa speciale per te.

AtlasVPN è uno dei nomi più affidabili nel mondo delle reti private virtuali (VPN), ed è noto per la sua attenzione alla sicurezza e alla privacy dei suoi utenti. Questo Black Friday, AtlasVPN offre uno sconto incredibile del 86% sull’abbonamento biennale, e cosa ancora più sorprendente, include 6 mesi aggiuntivi totalmente gratuiti. Questo significa che puoi ottenere un livello premium di protezione online a un costo nettamente ridotto.

AtlasVPN: proteggi la tua sicurezza online

La sicurezza online è diventata una priorità sempre più importante. Gli attacchi informatici, il furto di dati personali e la sorveglianza online sono solo alcune delle minacce a cui potresti essere esposto.

AtlasVPN utilizza crittografia di livello militare, inclusi protocolli come AES-256, ChaCha20, IPSec, IKEv2 e tunnel realizzati da WireGuard. Ciò significa che il tuo traffico web è completamente crittografato e protetto da occhi indiscreti.

La VPN di Atlas ti protegge anche dai siti web noti per contenere malware, phishing o virus. Questo ti consente di navigare in modo sicuro senza il rischio di incappare in contenuti dannosi. La tua sicurezza online è una priorità assoluta per AtlasVPN.

Uno dei punti di forza di AtlasVPN è il suo meccanismo di monitoraggio completo delle violazioni dei dati. Questa funzionalità verifica costantemente se i tuoi dati personali sono stati coinvolti in violazioni online.

Oltre alla sicurezza, AtlasVPN offre prestazioni eccezionali. Con oltre 1000 server in tutto il mondo, puoi godere di velocità fulminee e pieno controllo della tua esperienza online. Puoi condividere file in modo sicuro e affidabile con AtlasVPN, senza restrizioni.

La VPN ti garantisce un accesso privato alla rete, impedendo alle entità digitali di spiare le tue attività online. Con funzionalità come SafeSwap e MultiHop+, AtlasVPN va ancora oltre per offrirti un’esperienza di navigazione estremamente privata.

Inoltre, la robusta politica di no-log di AtlasVPN è pensata per proteggere la tua privacy. Questo significa che non verranno raccolte informazioni sulle tue attività, query DNS o altri dati che potrebbero essere utilizzati per identificarti.

Questo Black Friday, puoi quindi prendere il controllo della tua sicurezza online e della tua privacy a un costo incredibilmente ridotto. Con lo sconto del 86% e 6 mesi gratuiti aggiuntivi, AtlasVPN ti offre un’opportunità straordinaria. Non lasciarti sfuggire questa occasione: proteggi la tua privacy online e naviga in modo sicuro con AtlasVPN.