AtlasVPN è in offerta per Natale: a questo prezzo è la VPN da attivare

In occasione del periodo di Natale è possibile accedere a un’offerta esclusiva di AtlasVPN: grazie alla promozione in corso, infatti, il costo della VPN viene tagliato dell’86%, garantendo a tutti i nuovi utenti la possibilità di accedere al servizio alle migliori condizioni di sempre.

L’offerta in questione è legata all’abbonamento biennale che include 6 mesi aggiuntivi. In sostanza, quindi, si tratta di un abbonamento di ben 30 mesi con una spesa di 1,54 euro al mese e un utilizzo illimitato della rete VPN per tutto il periodo. Naturalmente, non ci sono vincoli di rinnovo alla fine della promozione.

Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito di AtlasVPN. Lo sconto previsto in questo momento resterà attivo solo per un breve periodo di tempo.

VPN illimitata al miglior prezzo per Natale: c’è AtlasVPN in offerta

Con AtlasVPN è possibile accedere a una VPN illimitata e sicura. Il servizio è protetto dalla crittografia del traffico dati, con un sistema di doppia crittografia che garantisce una protezione aggiuntiva. C’è poi una politica no log che azzera il tracciamento. AtlasVPN mette a disposizione anche un network di migliaia di server da utilizzare per geolocalizzare l’IP in un altro Paese. Da notare, inoltre, che la VPN è utilizzabile da un numero illimitato di dispositivi.

L’offerta di Natale di AtlasVPN è l’opzione migliore per accedere a una nuova VPN. Il costo del servizio si riduce ad appena 1,54 euro al mese andando ad attivare il piano biennale con 6 mesi gratis extra. La promozione in questione garantisce un risparmio dell’86%. Da notare che è prevista la fatturazione anticipata, per una spesa di circa 46 euro con utilizzo illimitato della VPN. C’è anche una garanzia di rimborso a 30 giorni. Per accedere alla promozione basta seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.