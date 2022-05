AtlasVPN in offerta: soli 1,81 euro al mese

Quando si parla di Virtual Private Network, l’offerta di sicuro non manca. Sono infatti decine e decine i servizi di questo genere disponibili sul mercato e, per un utente senza particolare esperienza, la scelta può essere molto complicata.

In tal senso esistono diversi parametri utili per scegliere un servizio degno di tale nome. Senza ombra di dubbio, l’efficacia a livello di sicurezza e protezione della privacy rappresentano una priorità assoluta. Questa però, deve essere accompagnata anche da una VPN che va a pesare poco sulla banda, per non limitare fortemente l’utilizzo della connessione.

In caso contrario, tutte le attività che vanno oltre la semplice navigazione potrebbero essere compromesse. Per ultimo, va anche tenuto conto del prezzo: in molti casi infatti, questo tipo di servizio non è così economico come ci si potrebbe aspettare.

Tenendo conto di quanto appena detto, AtlasVPN può essere considerata una delle migliori VPN in circolazione.

AtlasVPN: sicurezza, velocità e un costo a dir poco interessante

AtlasVPN rappresenta una delle realtà più apprezzate da chi naviga abitualmente online. Ciò è dato da alcune soluzioni proposte da questo provider.

Il sistema di blocco degli annunci molesti, capace di bloccare tracker ed adware, risulta un vantaggio considerevole per qualunque utente. Lato sicurezza, il servizio può avvalersi di WireGuard, un sistema di crittografia avanzato che va a impattare in maniera pressoché nulla per quanto riguarda le prestazioni.

Sotto il punto di vista proprio delle performance, AtlasVPN si dimostra ancora una volta più che competitiva risultando ideale come VPN per lo streaming audiovisivo a 4K senza alcun tipo di rallentamento o incertezza.

L’assistenza, disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, rappresenta un ulteriore vantaggio legato a tale servizio. Infine, va tenuto conto anche che, con una singola sottoscrizione, è possibile proteggere un numero illimitato di dispositivi.

Infine, anche i prezzi sono molto competitivi. Si parla, tra l’altro, anche di un’offerta molto attraente: con la sottoscrizione biennale infatti, è possibile ottenere lo sconto dell’81%, pagando AtlasVPN solamente 1,81 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.