AtlasVPN: sconto dell'86% e 3 mesi gratis

AtlasVPN è un servizio emergente nell'ambito delle VPN essendo nato nel 2019. Nonostante ciò, si tratta di una delle realtà più interessanti del settore, con una serie di funzioni offerte che rendono l'azienda ben distinguibile dai tanti competitor.

D'altro canto, le VPN sono ormai un'esigenza per qualunque tipo di persona che acceda alla rete. Le continue minacce a livello di sicurezza e privacy infatti, hanno reso questi strumenti imprescindibili.

Allo stesso modo, censura e limitazioni territoriali di contenuti sempre più stringenti, hanno permetto alle Virtual Private Network di raggiungere un pubblico estremamente ampio. A livello pratico però, perché bisognerebbe scegliere atlasVPN invece di un'altra VPN?

AtlasVPN: dalla riproduzione video 4K in streaming a WireGuard

A distinguere atlasVPN non solo solo i consistenti sconti, ma anche altre caratteristiche dai risvolti pratici.

Per esempio, sono poche le VPN che offrono streaming in 4K ultra veloce eliminando del tutto fastidiosi problemi come il buffering. Va poi detto che tale servizio si affida a WireGuard, un particolare protocollo che utilizza una modalità di crittografia all'avanguardia, tanto sicura quanto poco impattante sulle prestazioni.

La possibilità, con un singolo account, di proteggere un numero illimitato di dispositivi, rende AtlasVPN ancora più appetibile dagli utenti. Discorso simile per il sistema di blocco degli annunci: in questo modo tracker e adware di vario tipo vengono bloccati in maniera efficace.

L'assistenza, disponibile 24 ore al giorno e 7 giorni a settimana, è poi un altro fattore di scelta da parte dell'utenza. Detto ciò, va anche considerato come AtlasVPN offra attualmente degli sconti che rendono il tutto ancora più interessante.

Con una sottoscrizione triennale infatti, è possibile ottenere uno sconto dell'86% al quale vanno aggiunti altri tre mesi di servizio gratuiti offerti dalla piattaforma. Di fatto, questa VPN costa appena 1,39 dollari al mese rispetto ai 9,99 dollari del prezzo di listino.

Tenendo presente che atlasVPN offre la formula soddisfatti o rimborsati con prova di 30 giorni, si tratta di un'opportunità davvero imperdibile.