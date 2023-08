Come vedere Atletico Madrid-Granada in streaming

Atletico Madrid-Granada è il match che chiude la prima giornata de LaLiga. Il campionato spagnolo è ripartito e il match va in scena alle ore 21:30 di lunedì 14 agosto, nella cornice del Wanda Metropolitano, con la possibilità di vederlo in streaming su DAZN. La squadra di Simeone ha tutte le intenzioni di partire con il piede giusto di fronte al proprio pubblico, ma dovrà fare i conti con le ambizioni di una neopromossa.

LaLiga: guarda Atletico Madrid-Granada in streaming

Il calciomercato estivo non ha rivoluzionato la rosa dei Colchoneros, fatta eccezione per gli arrivi del difensore Galán prelevato dal Celta Vigo e del collega di reparto Mouriño proveniente dal Racing Club de Montevideo. I valori in campo dovrebbero essere dunque quelli che, nella scorsa stagione, sono valsi il terzo posto in classifica.

Chi segue il campionato spagnolo può guardare la partita in diretta streaming su DAZN. Nell’occasione, la piattaforma ha affidato la telecronaca in italiano alla voce di Luca Farina.

Tocca ai due allenatori, Simeone e López, trovare il modo per scardinare la difesa avversaria tenendo al tempo stesso al sicuro la propria porta. Ecco le probabili formazioni schierate in campo al fischio d’inizio.

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak, Hermoso, Savic, Söyüncü, Ferreira-Carrasco, Koke, Llorente, De Paul, Azpilicueta, Griezmann, Morata;

Granada (4-4-2): Ferreira, Neva, Miquel, Rubio, Sánchez, Puertas, Gumbau, Ruiz, Melendo, Callejon, Uzuni.

I Colchoneros partono inevitabilmente con il favore dei pronostici, come testimoniano le quote dei bookmaker. Attenzione però agli avversari, neopromossi e capaci di chiudere la scorsa stagione in Segunda División al primo posto, inanellando un’ottima serie di risultati utili consecutivi.

Tutte le partite della nuova Serie A, al via il 19 agosto, saranno visibili in streaming con un abbonamento a DAZN. La piattaforma ne trasmetterà infatti dieci su dieci in ogni turno di campionato. Pronti a un’abbuffata di grande calcio, dopo il digiuno estivo forzato?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.