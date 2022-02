Atletico Madrid-Manchester United in streaming gratis

Da una parte l’Atletico Madrid di Simeone, dall’altra il Manchester United di Rangnick. Quella in scena questa sera sull’erba del Wanda Metropolitano è una sfida valida per l’ottavo d’andata di Champions League, ma che per valori schierati non sfigurerebbe in un turno più avanzato del tabellone. Il fischio d’inizio alle ore 21:00, la puoi guardare in streaming gratis su Prime Video.

Champions in streaming: Atletico-United su Prime Video

Il pistolero Suárez e l’imprevedibilità di Griezmann contro lo strapotere di CR7 e le geometrie disegnate da Pogba, per ipotecare il passaggio ai quarti. L’esito della sfida tra Colchoneros e Red Devils è tutt’altro che scontato, anche se i bookmaker danno la formazione di casa leggermente favorita proprio per il fattore campo. 90 minuti più recupero da vivere live sulla piattaforma Amzon. Il collegamento dalle 20:00, con un lungo pre-partita per calarsi nell’atmosfera della più importante competizione europea.

Sarà un match molto fisico, ma con talenti in grado di stravolgere l’andamento della gara in ogni momento. Atletico Madrid-Manchester United di Champions League è un’esclusiva di Amazon Prime Video.

Chi non è abbonato alla piattaforma può creare un account gratis e approfittare dei 30 giorni di prova, senza spese, eventualmente annullando il rinnovo prima della scadenza così da non sborsare un euro. Tra gli altri vantaggi offerti, spedizioni a costo zero, film, serie TV, show (incluso LOL 2), musica, eBook, podcast e molto altro ancora.

