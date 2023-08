Come vedere Atletico Madrid-Real Sociedad in streaming

Atletico Madrid-Real Sociedad è l’amichevole estiva che accende la notte. La sfida va in scena a Monterrey, in Messico, con fischio d’inizio in programma alle ore 03:00 di giovedì 3 agosto. È possibile vederla in streaming su DAZN, così da avere un assaggio di quanto avrà da offrire LaLiga nella prossima stagione.

Amichevole: guarda Atletico Madrid-Real Sociedad in streaming

A catalizzare l’attenzione saranno soprattutto i nuovi acquisti del calciomercato, volonterosi di mettersi in mostra per conquistare una maglia da titolare. Lo spagnolo Galàn preso dal Celta Vigo per i Colchoneros e Traoré appena arrivato dal Rennes per gli avversari.

Chi è disposto a puntare la sveglia e a rinunciare a un paio di ore di sonno ha la possibilità di guardare la partita in diretta streaming su DAZN. Nell’occasione, la piattaforma ha scelto la voce di Davide Bernardi per la telecronaca.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni che i due allenatori, Simeone e Alguacil, dovrebbero schierare all’ingresso in campo. Come sempre, considerando la natura amichevole dell’incontro, dovremmo assistere a parecchie sostituzioni in corsa.

Atletico Madrid (3-5-2): Grbic, Hermoso, Witsel, Savic, Reguillon, Barrios Rivas, Koke, Saul, Molina, Correa, Griezmann;

Real Sociedad (4-4-2): Remiro, Gorosabel, Zubeldia, Pacheco, Rico, Mendez, Illarramendi, Zubimendi, Barrenetxea, Sorloth, Kubo.

Neanche a dirlo, il favore dei pronostici pende dalla parte dei Colchoneros, già capaci di superare il Manchester City nell’ultima amichevole disputata in Corea del Sud. Attenzione però ai biancoblu, quarti nell’ultimo campionato de LaLiga e intenzionati ad approcciare la nuova stagione con il piede giusto.

Il 19 agosto partirà la nuova Serie A: scegliendo di attivare un abbonamento a DAZN si avrà diritto alla visione di tutte le partite del calendario, dieci su dieci per ogni turno di campionato. A questo si aggiungono molti altri eventi sportivi e contenuti: dal basket al tennis, dai motori al ciclismo, senza dimenticare serie, documentari e approfondimenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.