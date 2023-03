Come vedere Atletico Madrid-Siviglia in streaming

Atletico Madrid-Siviglia porta sul terreno del Cívitas Metropolitano un classico del calcio spagnolo. Valido per il turno 24 de LaLiga, il match della capitale prenderà il via alle ore 21:00 di sabato 4 marzo. Ambizioni differenti per il campionato dei due club, ma la stessa determinazione nel raccogliere punti. Saranno utili a ottenere la qualificazione alla prossima Champions League e a raggiungere la salvezza con largo anticipo.

Guarda la partita Atletico Madrid-Siviglia in streaming

Gli appassionati del grande calcio internazionale e i tifosi delle due squadre possono guardare la partita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca in italiano.

Da uno sguardo alla classifica potrebbe sembrare il più classico dei match già decisi ancor prima del fischio d’inizio: attuale quarto posto per i Colchoneros, a 42 punti, dietro al trio di testa formato da Barcellona, Real Madrid e Real Sociedad, mentre gli ospiti sono quattordicesimi e costretti a guardarsi le spalle per non scivolare nella zona calda della retrocessione. Occhio però al possibile testacoda, sempre dietro l’angolo.

Sulle panchine due tecnici d’esperienza, entrambi argentini: da una parte Simeone, dall’altra Sampaoli. Queste le probabili formazioni che dovrebbero schierare all’ingresso in campo.

Atletico Madrid (5-3-2): Oblak, Llorente, Savic,Gimenez, Hermoso, Carrasco, Barrios, Koke, Saul, Griezmann, Morata;

Siviglia (3-4-2-1): Bono, Nianzou, Fernando, Gudelj, Montiel, Oliver, Gueye, Acuna, Suso, En Nesyri, Ocampos.

