ATM Bitcoin a Roma - dove sono e come usarli?

Con questo articolo scoprirai tutto ciò che devi sapere sui ATM Bitcoin Roma. Sempre più spesso nelle strade appaiono dispositivi utilizzati per le transazioni di criptovalute. In Italia aumenta il numero di persone che si chiedono dove trovare i bancomat Bitcoin a Roma. Scopriremo anche come acquistare e vendere criptovalute presso gli ATM Bitcoin.

Questo articolo risponderà alle tue domande sulle criptovalute e sui bancomat Bitcoin!

Dove sono ATM Bitcoin a Roma?

Di seguito troverai un elenco delle localizzazioni degli ATM Bitcoin a Roma e le ore di apertura.

Bitcoin ATM a Roma si trova in via Emanuele Filiberto, 34 ed è aperto 24 ore su 24 .

Bitcoin ATM a Roma si trova anche nel Centro Commerciale CinecittàDue, in viale Palmiro Togliatti, 2 ed è possibile usarlo dal lunedì alla domenica, dalle 08:00 alle 20:00.

Bitcoin ATM a Roma si trova anche nel Centro Commerciale Dima Shopping Bufalotta, in via della Bufalotta ed è aperto dal lunedì alla domenica dalle 07:30 alle 22:00.

Che cos’è un ATM Bitcoin?

L’ATM Bitcoin è un dispositivo che consente di acquistare e vendere criptovalute come per esempio Bitcoin, Ethereum o Litecoin, senza la necessità di utilizzare borse tradizionali. Grazie a questi dispositivi è possibile effettuare transazioni in modo rapido e facile, e il processo di esecuzione è sempre semplice e intuitivo.

Per trovare un ATM Bitcoin nella tua zona controlla il sito dell’operatore più popolare in Italia – Shitcoins.Club, dove sono presenti le localizzazioni di tutti i bancomat Bitcoin, insieme ai fondi disponibili per il prelievo.

Cosa fare per usare ATM Bitcoin a Roma?

Il portafoglio digitale

Per effettuare una transazione presso gli ATM Bitcoin, sono necessari un portafoglio digitale e un documento d’identità per la verifica. Puoi aprire un portafoglio digitale su molte piattaforme, come Coinbase, Binance o Bitpanda. Ci sono molti tipi di portafogli digitali per le criptovalute, tuttavia ricorda che per effettuare transazioni nel bancomat Bitcoin il tuo portafoglio digitale deve essere collegato a Internet.

Il documento d’identità

Gli operatori dei bancomat Bitcoin in Italia sono tenuti a verificare l’identità di ogni utente. Questa è una disposizione obbligatoria che non dipende dall’operatore, ma è stata introdotta per aumentare la sicurezza degli utenti e prevenire la criminalità nel mercato delle valute virtuali. Pertanto, prima di recarti al bancomat Bitcoin, assicurati di avere un documento che confermi la tua identità.

Come comprare criptovalute con l’ATM Bitcoin a Roma?

Dimentica le complicate procedure di registrazione: con l’ATM Bitcoin a Roma non hai bisogno di un conto corrente bancario, di un numero di telefono e nemmeno di un indirizzo e-mail. Acquistare criptovalute non è mai stato così facile.

Trova un ATM Bitcoin nella tua zona. Scegli “compra” sullo schermo del bancomat Bitcoin. Inserisci banconote. Scegli la criptovaluta la quale vuoi comprare. Scansiona il codice QR del tuo portafoglio digitale. Conferma la transazione.

Come vendere le criptovalute in contanti con l’ATM Bitcoin a Roma?

Non è più necessario attendere il bonifico e perdere tempo in transazioni complicate. Ora vendere criptovalute è facile come acquistarle.

Trova un ATM Bitcoin nella tua zona. Scegli “vendi” sullo schermo del bancomat Bitcoin. Scansiona il codice QR del portafoglio digitale dell’operatore. Preleva la criptovaluta nel portafoglio dell’operatore. Ritira i tuoi contanti.

Quali criptovalute posso comprare e vendere tramite gli ATM Bitcoin a Roma?

La disponibilità di diverse criptovalute in ogni singolo ATM Bitcoin dipende dall’operatore. Non tutti i dispositivi offrono sia la vendita che l’acquisto di valute virtuali. Pertanto, prima di iniziare una transazione, assicurati che la criptovaluta che ti interessa sia supportata dallo sportello ATM scelto.

I bancomat Bitcoin dell’operatore Shitcoins. Club offrono sia la vendita che l’acquisto di diverse criptovalute, di seguito l’elenco completo:

Bitcoin (BTC) – la criptovaluta più popolare al mondo. È stata creata nel 2009 e si basa sulla tecnologia blockchain. La sua popolarità deriva, tra le altre cose, dal fatto che l’offerta è strettamente limitata a 21 milioni di monete. Questo limite è stato introdotto dal creatore stesso di questa valuta virtuale – Satoshi Nakamoto.

Ethereum (ETH) – la seconda criptovaluta più grande al mondo. Oltre ad elaborare le transazioni, viene utilizzata dai programmatori come piattaforma decentralizzata per creare giochi o applicazioni.

Tether (USDT) – una criptovaluta stabile che è legata al dollaro americano. Ciò significa che 1 USDT vale sempre 1 USD. È un modo popolare per conservare denaro nel mondo delle criptovalute perché le variazioni del valore di USDT sono minime rispetto ad altre criptovalute.

Dash (DASH) – una delle più grandi criptovalute che ha introdotto i meccanismi di masternode, che consentono una protezione aggiuntiva delle transazioni e una più rapida elaborazione dei blocchi.

Litecoin (LTC) – una criptovaluta creata nel 2011 e costruita sulla base del codice di Bitcoin. Litecoin si distingue principalmente per le transazioni più veloci e le commissioni più basse rispetto a Bitcoin.

Tron (TRX) – una piattaforma basata su blockchain per creare e distribuire smart contract. È nota per la sua elevata capacità di elaborazione delle transazioni e le basse commissioni, e mira a rivoluzionare l'industria dell'intrattenimento consentendo l'interazione diretta tra creatori e pubblico.

Qual è la commissione degli ATM Bitcoin a Roma?

Generalmente al mondo per ottenere le criptovalute dagli ATM Bitcoin è richiesta una commissione pari dal 8% al 15% dell’importo versato, insieme alla commissione di rete per spostare la criptovaluta dallo scambio online al proprio portafoglio personale digitale. A seconda del singolo ATM Bitcoin, la commissione può essere un percentuale del valore della transazione o una somma fissa. Prima di utilizzare dei dispositivi, è importante verificare l’importo della commissione per evitare spiacevoli sorprese legate a costi aggiuntivi. È importante notare che le commissioni degli ATM Bitcoin dell’operatore Shitcoins.Club sono occasionalmente ridotte fino al 0%, il che significa che dopo aver dedotto la commissione del minatore di criptovalute, otterrai esattamente la somma desiderata. Si tratta sicuramente di un’offerta eccezionale che compare ogni tanto, e puoi rimanere informato su di essa seguendo le informazioni pubblicate dall’operatore.

Quali sono i vantaggi degli ATM Bitcoin a Roma?

L’ATM Bitcoin è un modo facile e veloce per acquistare o vendere criptovalute, che non richiede procedure complesse o registrazione su scambi online. Le transazioni tramite ATM Bitcoin sono generalmente rapide e sicure, purché seguiamo le regole per l’uso. Molti ATM Bitcoin sono aperti 24 ore su 24, il che consente di effettuare transazioni comodamente in qualsiasi momento del giorno e della notte. Alcuni operatori, come Shitcoins.Club, riducono le commissioni, anche allo 0% o offrono promozioni, che consentono di utilizzare ATM Bitcoin in condizioni favorevoli.

È sicuro il bancomat Bitcoin di Roma?

Se rispetti le regole per l’utilizzo dell’ATM Bitcoin e segui le istruzioni, non hai motivo di preoccuparti, la tua transazione verrà completata in modo rapido e sicuro. Ricorda sempre di scegliere operatori affidabili e, prima di effettuare la transazione, prenditi il tempo di leggere tutte le informazioni visualizzate sullo schermo e di seguire le istruzioni. Usa solo portafogli digitali sicuri e affidabili e non condividere mai il tuo portafoglio digitale personale con nessuno.