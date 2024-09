ATP China Open: dove vedere in streaming la semifinale con Sinner

Con la vittoria su Lehecka, Jannik Sinner ha conquistato la semifinale dell’ATP China Open di Pechino. Il match è in programma il 1° ottobre (orario e avversario sono ancora da stabilire, aggiorneremo la pagina con tutte le informazioni appena disponibili). La vittoria della semifinale permetterà di accedere alla finale. L’altra semifinale vede la sfida tra Medvedev e Alcaraz.

Per seguire tutti i match dell’AP China Open in streaming è possibile affidarsi al Pass Sport di NOW, servizio ricchissimo di contenuti e ideale per tutti gli appassionati di sport che possono accedere anche senza abbonamento ai contenuti disponibili nella programmazione di Sky.

Il Pass Sport ha un costo di 24,99 euro per un mese, senza alcun vincolo di rinnovo. C’è anche la promo sul piano annuale con pagamento mensile. In questo caso, è possibile attivare il Pass Sport con un costo di 14,99 euro al mese per 12 mesi. L’accesso ai contenuti è immediato: subito dopo l’attivazione del Pass è possibile iniziare a guardare i contenuti della piattaforma.

Per attivare l’offerta basta visitare il sito ufficiale di NOW tramite il box qui di sotto.

