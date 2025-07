Un’ondata di canali è in arrivo sul digitale terrestre in questi giorni. L’intrattenimento gratuito in Italia sta crescendo incredibilmente, offrendo davvero tanti canali di qualsiasi genere, sia a livello nazionale che regionale. Scopri tutte le novità presto disponibili sul tuo televisore.

Digitale Terrestre: tutte le novità in arrivo

La piattaforma digitale terrestre continua a crescere, offrendo sempre nuovi canali e un miglioramento di quelli già esistenti e disponibili. Diverse emittenti stanno lavorando per trasmettere in alta definizione mentre altre si stanno preparando all’ormai prossimo switch off al DVB-T2. Dai un’occhiata in anteprima alla lista canali aggiornata con le ultime novità.