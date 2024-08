ATP Cincinnati: Sinner e Cobolli in campo questa sera negli ottavi

Questa sera Jannik Sinner e Flavio Cobolli scenderanno in campo all’ATP Cincinnati per i rispettivi incontri degli ottavi. Il numero uno del mondo se la vedrà contro l’australiano Thompson, Flavio invece affronterà il polacco Hurkacz (testa di serie numero cinque del torneo). Entrambe le partite saranno trasmesse in TV da Sky Sport e in streaming su NOW grazie al pass Sport.

Per quanto riguarda il pass Sport di NOW, si tratta dell’offerta del servizio streaming NOW che include l’intera programmazione sportiva di Sky, tra cui tutti i tornei ATP e WTA della stagione, le ATP Finals, la Coppa Davis e i tornei del Grande Slam (con l’eccezione dello US Open, che sarà visibile in chiaro per tutti su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre) al prezzo scontato di 14,99 euro al mese per 12 mesi anziché 24,99 euro.

Dove vedere Sinner e Cobolli all’ATP Cincinnati

I match degli ottavi di finale del Cincinnati Masters Sinner-Thompson e Cobolli-Hurkacz saranno trasmessi in diretta TV sui canali Sky Sport e in streaming sulla piattaforma NOW. La partita di Sinner inizierà non prima delle 19:10 (ora italiana), mentre la sfida tra Cobolli e il polacco “Hubi” Hurkacz avrà inizio non prima delle 21:10 sul campo 3.

In giornata verrà recuperato anche l’incontro tra Monfils e Alcaraz, con lo spagnolo avanti di un set ma sotto nel tie-break del secondo set, interrotto sull’1-3 a favore del francese per l’arrivo della pioggia. In caso di successo, la medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Parigi affronterà il danese Holger Rune (con il match in programma non prima delle 21:00 ora italiana).

Il torneo dell’ATP Cincinnati è disponibile in streaming con il pass Sport di NOW, in queste ore in offerta a 14,99 euro al mese invece di 24,99 euro.