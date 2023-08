ATP Masters 1000 di Toronto: segui le partite in streaming

È tempo di tennis di alto livello e di emozioni senza limiti con l’ATP Masters 1000 di Toronto 2023. Questo evento, che si sta già presentando come uno dei momenti culminanti della stagione, sta regalando agli appassionati del tennis una dose abbondante di gioco spettacolare e colpi straordinari.

E la buona notizia è che puoi seguire tutte le partite in streaming, ovunque tu sia, grazie a Now TV.

ATP Masters 1000 Toronto in streaming

In questa tappa del circuito ATP, il numero 1 del seeding è anche il numero 1 al mondo: Carlos Alcaraz. Questo giovane talento spagnolo, fresco vincitore di Wimbledon 2023, è pronto a dimostrare ancora una volta il suo straordinario talento e la sua determinazione sul campo. Le sue giocate affascinanti e il suo stile di gioco unico attirano l’attenzione di appassionati di tutto il mondo.

La competizione sarà agguerrita, e Carlos Alcaraz dovrà vedersela con avversari di rilievo come Daniil Medvedev e Casper Ruud. Medvedev è uno dei nomi più conosciuti nel circuito, noto per il suo stile di gioco versatile e imprevedibile. Ruud, d’altra parte, è un giovane talento norvegese che sta scalando le classifiche con il suo gioco potente e la sua tenacia in campo.

Per non perderti nemmeno un istante di questa emozionante competizione, ti consigliamo di abbonarti a Now TV. Con Now TV, potrai guardare tutte le partite dell’ATP Masters 1000 di Toronto in streaming, ovunque tu sia. Goditi i colpi potenti, i rally mozzafiato e le sfide epiche direttamente dal tuo dispositivo preferito, senza perderti neanche un servizio.

