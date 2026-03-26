ATP Miami, Sinner vs Tiafoe: quando si gioca e come vedere in TV e streaming il match

Nella serata di oggi, 26 marzo, è prevista la sfida tra Sinner e Tiafoe valida per i quarti di finale del Miami Open. Si tratta di un match molto atteso che potrà essere seguito facilmente dall’Italia visto che l’inizio è fissato per le ore 18.

Il match sarà trasmesso in diretta streaming da NOW per tutti gli utenti che attivano il Pass Sport, disponibile con un costo di 29,99 euro al mese oppure di 19,99 euro al mese per 12 mesi (opzione consigliata per tutti gli appassionati di sport e, soprattutto, di tennis considerando i tanti tornei trasmessi dalla piattaforma tutto l’anno).

Per attivare il Pass e seguire il match di Sinner è sufficiente visitare il sito ufficiale di NOW, qui di sotto.

Il programma di oggi su NOW

Su NOW, oggi 26 marzo 2026, è possibile seguire gli ultimi due quarti di finale del torneo maschile con Tiafoe vs Sinner e Cerundolo vs Zverev e anche le due semifinali del torneo femminile con Gauff vs Muchova e Sabalenka vs Rybakina.

Ecco il programma completo dei match da seguire oggi a partire dalle 18 ora italiana:

Ore 18:00 – Tiafoe vs Sinner

Non prima delle 20:00 – Gauff vs Muchova

Non prima delle 24:00 – Cerundolo vs Zverev

Non prima dell’1:30 – Sabalenka vs Rybakina

Come detto in precedenza, per seguire il torneo basta attivare il Pass Sport di NOW, disponibile con un prezzo ridotto a 19,99 euro al mese scegliendo il piano di 12 mesi oppure con un costo di 29,99 euro al mese senza alcun vincolo di permanenza. Per attivare il Pass è sufficiente seguire il link qui di sotto e poi completare una breve procedura di sottoscrizione online che garantisce l’accesso immediato ai contenuti. NOW è disponibile con app dedicate su Smart TV, smartphone, tablet, computer e altre piattaforme.