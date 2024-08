ATP Montreal, il programma di sabato 10 agosto: a che ora gioca Sinner

Dopo il rinvio di tutti i match di venerdì alla giornata di oggi, in Canada si preannuncia un sabato di straordinari per tutti, Sinner incluso. L’atleta azzurro scenderà in campo alle 18:30 italiane contro il cileno Alejandro Tabilo, a caccia dei quarti di finale dell’ATP Montreal. In caso di successo, Jannik dovrà rigiocare quando qui in Italia saranno l’1:00 di notte contro il vincente della sfida tra Rublev e Nakashima.

Il programma di sabato 10 agosto dell’ATP Montreal

Ecco, nel dettaglio, il programma di oggi sabato 10 agosto dell’ATP Montreal, con gli orari di tutti i match:

17:00: Kokkinakis-Hurkacz (secondo turno)

17:00: Korda-Fritz (secondo turno)

17:00 : Cobolli-Rinderknech (secondo turno)

17:55: Nakashima-Rublev (ottavi di finale)

18:20 : Davidovich Fokina-Arnaldi (ottavi di finale)

18:20: Borges-Nishikori (ottavi di finale)

18:30 : Sinner-Tabilo (ottavi di finale)

19:15: Dimitrov-Popyrin (ottavi di finale)

19:50: Rune-Zverev (ottavi di finale)

22:00: Ruud contro il vincente tra Korda e Fritz (ottavi di finale)

22:00: Kokkinakis o Hurkacz affrontano il vincente della sfida tra Cobolli e Rinderknech (ottavi di finale)

01:00 : Sinner o Tabilo affrontano il vincente della sfida tra Rublev e Nakashima (quarti di finale)

02:00: Davidovich Fokina o Arnaldi affrontano il vincente della sfida tra Borges e Nishikori (quarti di finale)