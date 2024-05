ATP Roma: come vedere gli Internazionali BNL d'Italia in streaming

Il giorno tanto atteso è arrivato. Prende il via oggi l’ATP Roma, noto anche come Internazionali BNL d’Italia di tennis o Internazionali Roma, unico Masters 1000 della stagione in programma nel nostro Paese. Il torneo, in corso di svolgimento da mercoledì 8 a domenica 19 maggio, sarà trasmesso in diretta da Sky Sport e in streaming su NOW con il pass Sport (in offerta).

Tra i tennisti italiani mancherà il giocatore più forte, Jannik Sinner, attuale numero due del mondo. Un’assenza sicuramente pesante, in parte però bilanciata dal più alto numero di azzurri presenti in tabellone, tra cui Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi. Al Foro Italico scenderanno in campo anche il numero uno del ranking ATP Novak Djokovic, il campione uscente Daniil Medvedev, l’altro finalista dello scorso anno Holger Rune e Rafael Nadal, vale a dire il giocatore che detiene il record di successi degli Internazionali Roma.

Come vedere l’ATP Roma in streaming

Per vedere l’ATP Roma 2024 in streaming occorre attivare il pass Sport di NOW. In queste ore il pass Sport è in offerta a 14,99 euro al mese invece di 24,99 euro, con un tempo di permanenza minimo di 12 mesi. In alternativa è possibile sottoscrivere il piano mensile per due mesi a 14,99 euro al mese, per poi decidere se rinnovare o meno (la disdetta non prevede costi aggiuntivi, ndr).

Nella prima giornata di oggi scenderanno in campo ben 6 giocatori azzurri. Il primo sarà Luciano Darderi, che alle ore 11:00 affronterà sul campo principale il canadese Denis Shapovalov. Poi toccherà a Flavio Cobolli, impegnato alla Gran Stand Arena contro il tedesco Maximilian Marterer (non prima delle 12:15). Nel pomeriggio, non prima delle 14:55, Francesco Passaro proverà a vincere la battaglia contro il francese Arthur Rinderknech sul campo del Pietrangeli. Ci si sposterà quindi di nuovo alla Gran Stand Arena, in occasione del derby tutto azzurro tra Matteo Gigante e Giulio Zeppieri (orario di inizio fissato a non prima delle 16:05). A fine giornata, sul campo centrale Fabio Fognini se la vedrà contro il britannico Daniel Evans (non prima delle 19:00).

Approfitta dell’offerta in corso sul pass Sport di NOW per attivarlo a 14,99 euro al mese invece di 24,99 euro.