ATP Rotterdam: Sinner di nuovo in campo per la Storia!

Questa sera, non prima delle ore 19:30, Jannik Sinner affronterà il padrone di casa Botic van de Zandschulp nel primo turno dell’ATP Rotterdam. L’incontro sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

Il pacchetto Sky Sport è protagonista della Super Promo Sky valida fino al 18 febbraio: aggiungendo 10 euro al piano Intrattenimento Plus (Sky TV + Netflix), per un costo pari a 24,90 euro al mese invece di 50 euro, è possibile guardare lo sport di Sky, le serie e gli show di Sky più l’intero catalogo di Netflix. È il prezzo più basso di sempre per questo pacchetto.

ATP Rotterdam: come vedere Sinner-van de Zandschulp in TV e in streaming

La partita dell’ATP Rotterdam tra Sinner-van de Zandschulp è visibile in TV su Sky con il piano Sky Sport e in streaming su NOW.

Grazie alla Super Promo di Sky, è possibile selezionare il pacchetto Sky Sport insieme a Sky TV e Netflix a 24,90 euro al mese per 18 mesi anziché 30 euro.

Jannik Sinner e Botic van de Zandschulp si sono già affrontati quest’anno: primo turno dell’Australian Open, tre set a zero per l’azzurro, che dava così il via alla cavalcata trionfale culminata col successo in rimonta al quinto set su Daniil Medvedev.

L’augurio degli appassionati sportivi azzurri è che Jannik riesca ad arrivare fino in fondo anche in Olanda, così da issarsi al terzo posto della classifica mondiale superando proprio il russo Medvedev, che poco prima del via del torneo ha dato forfait.

Guarda Sinner-van de Zandschulp su Sky grazie alla Super Promo valida fino al 18 febbraio, con Sky Sport + Sky TV e Netflix a soli 24,90 euro al mese per 18 mesi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.