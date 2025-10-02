ATP Shanghai, c'è anche Sinner: come vederlo in streaming dall'estero

Al torneo ATP Shanghai, in corso di svolgimento alla Qizhong Forest Sports City Arena, si aggiungerà a breve anche Jannik Sinner, reduce dal successo di Pechino. Gli incontri del Masters 1000 saranno trasmessi in diretta televisiva sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW, ma per chi lavora o si trova momentaneamente in vacanza all’estero l’abbonamento non basta.

Infatti, a causa delle restrizioni geografiche, per tutte le persone che sono al lavoro o in viaggio all’estero la visione ai contenuti streaming di qualsiasi piattaforma risulta bloccata. Nove volte su dieci, il messaggio riportato sullo schermo del dispositivo dove si vuole vedere l’evento sportivo o la serie tv è il seguente: “Questo contenuto non è attualmente disponibile nel tuo Paese”. Esiste però una soluzione.

Come vedere l’ATP Shanghai in streaming dall’estero

La visione in streaming dall’estero dell’ATP Shanghai richiede l’abbonamento al pacchetto Sky Sport o al pass Sport di NOW e la sottoscrizione di una VPN. Grazie infatti al servizio di rete privata virtuale, è possibile superare il blocco geografico simulando una connessione direttamente dall’Italia.

Per riuscirci è sufficiente sottoscrivere il servizio VPN prescelto, scaricare l’app e connettersi a un server VPN posizionato in Italia tra quelli disponibili nella lista. Non appena la connessione sarà attiva, il provider di rete crederà che siate connessi dal Paese di origine, l’Italia appunto, e non più invece dalla nazione estera in cui vi trovate in questo momento.

A questo punto il blocco geografico decadrà in automatico, permettendo dunque la visione del torneo ATP 1000 di Shanghai. Una delle migliori VPN per lo streaming dall’estero è NordVPN, grazie non solo alla sua affidabilità ma anche alla velocità di connessione, superiore alla concorrenza.

I piani di due anni di NordVPN sono in offerta a partire da 3,09 euro al mese, con in più tre mesi extra in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.