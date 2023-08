ATP Toronto 2023: come guardare Musetti-Medvedev in streaming

Se sei un appassionato di tennis e non vuoi perderti neanche un attimo di azione, c’è una sfida che non puoi permetterti di perdere: Lorenzo Musetti contro Daniil Medvedev agli ottavi del Masters 1000 di Toronto 2023.

Dopo una prestazione impressionante contro Nishioka al suo esordio, Lorenzo Musetti è riuscito a sconfiggere Kokkinakis in un match teso e avvincente, dimostrando di essere un giocatore di grande talento e determinazione. Le sue capacità si stanno affinando sempre di più, e ora è pronto per affrontare una delle sfide più grandi della sua carriera: Daniil Medvedev. Seguila in streaming su NOW a partire dalle 20.10.

Musetti-Medvedev in streaming: presentazione del match

Medvedev è un avversario formidabile, un top-3 favorito per il prossimo US Open, e il confronto con Musetti promette di essere epico. La giovane stella italiana dovrà dimostrare tutto il suo coraggio e la sua abilità per affrontare un avversario così forte, ma è sicuro che darà il massimo per regalare agli spettatori un match indimenticabile.

