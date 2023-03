Attacco malware a Meta: cosa rischiano gli utenti e come difendersi

Secondo quanto riportato dal New York Times, un ex responsabile delle politiche di sicurezza presso Meta è stato sottoposto a sorveglianza da parte del servizio di intelligence greco per un anno, utilizzando uno spyware chiamato Predator.

La persona vittima di tale azione, Artemis Seaford, è stato un esperto di sicurezza di Meta dal 2020 fino al 2022. Secondo quanto raccontato ai giornalisti, Seaford si è accorto di quanto accaduto solo quando il suo nome è apparso in un report, apparso sui media greci, che indicava le vittime dello spyware.

La stessa vittima spiega l’accaduto via social network, affermando come “Le prove suggeriscono che l’hacking con Predator si è basato su informazioni private molto probabilmente ottenute tramite intercettazioni telefoniche dell’intelligence “.

Tutto ciò fa capire come, anche per chi lavora nel settore, il rischio di avere a che fare con malware è più che concreto.

Ex esperto di sicurezza Meta colpito da spyware: come evitare casi simili?

Come è avvenuta l’infezione? A chiarire l’avvenuto è stato lo stesso Seaford.

A quanto pare infatti, prendendo appuntamento per il vaccino contro il Covid, lo stesso ha ricevuto una richiesta di conferma via SMS rispetto allo stesso. Accedendo a un link al suo interno, ha di fatto compromesso il suo dispositivo con il suddetto spyware.

Tutto ciò lascia intendere come, di fatto, chiunque può correre rischi simili. Oltre alla prudenza, dunque, è necessario agire con strumenti adeguati per la difesa digitale.

Kaspersky, in tal senso, offre diversi piani di prevenzione, ideali sia per singoli utenti che per nuclei costituiti da più persone.

Il Piano Premium, ovvero la più completa propone agli utenti:

Anti-virus in tempo reale

Protezione dei pagamenti online

Ottimizzazione delle prestazioni

VPN senza limiti

Protezione dell’identità

Assistenza IT remota

e tanto altro.

E il costo? Grazie all’attuale promozione, è possibile ottenere tutti questi vantaggi a un prezzo a dir poco interessante.

Grazie al 44% di sconto, infatti, è possibile accedere a tutta la protezione del Piano Premium Kaspersky per soli 31,99 euro all’anno.

Inoltre, l’offerta permette di accedere anche al servizio Kaspersky Safe Kids a titolo gratuito per 12 mesi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.