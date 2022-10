LAUSD: attacco ransomware alla scuola, il leak

A inizio settembre, abbiamo segnalato su queste pagine un attacco ransomware avvenuto oltreoceano e che ha messo nel mirino il mondo della scuola, proprio nei giorni del rientro in aula. I cybercriminali hanno colpito il network di LAUSD (Los Angeles Unified School District). Torniamo oggi a scriverne per un aggiornamento: i dati rubati sono ora oggetto di un leak.

Pubblicati i dati dell’attacco ransomware a LAUSD

I membri del gruppo Vice Society hanno infatti pubblicato i documenti sottratti durante l’azione. La conferma è giunta dal sovrintendente Alberto M. Carvalho, sotto forma di un tweet che rende nota a studenti e genitori la disponibilità di un numero telefonico da chiamare per ottenere chiarimenti o assistenza.

Sfortunatamente, come atteso, i dati sono stati di recente diffusi da un’organizzazione criminale. In collaborazione con le forze dell’ordine, i nostri esperti stanno analizzando la portata di questo rilascio.

È la conseguenza della presa di posizione dei vertici LAUSD, che hanno confermato la volontà di non pagare il riscatto chiesto, preferendo investire il denaro in attività didattiche e per supportare gli alunni.

Stando alle informazioni trapelate attraverso il sito BleepingComputer, i cybercriminali hanno rubato 500 GB di dati. Nell’archivio sembrano essere contenuti dettagli sensibili a proposito degli istituti e degli studenti, anche gli esiti degli incontri con gli psicologi, oltre a contratti ecc. Non è da escludere che il materiale possa essere ora impiegato per organizzare campagne di phishing mirate.

