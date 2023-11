Attendi il Natale con il Calendario dell'Avvento Baci Perugina in SCONTO!

Il Calendario dell’Avvento Baci Perugina è molto più di un semplice conto alla rovescia verso il Natale; è un’esperienza culinaria avvolta in deliziosi cioccolatini assortiti, pensata per regalare gioia sia ai più piccoli che agli adulti.

Ogni giorno riserva una sorpresa unica, con un assortimento appositamente pensato per soddisfare ogni palato: 10 Baci Perugina Classici, con il loro irresistibile cuore di morbida gianduia e granella di nocciole, arricchiti da una croccante nocciola intera e avvolti da una doppia copertura di pregiato cioccolato fondente Luisa; 6 Baci Perugina Fondentissimo 70%, con un cuore di gianduia e semi di cacao caramellati, avvolti da un intenso cioccolato al 70%; 4 Baci Perugina al Latte, ricoperti da una copertura di vellutato cioccolato al latte morbido; e 4 Sfere Fondenti, piccoli scrigni di pregiato cioccolato fondente ripieni di nocciole.

Ma il Calendario dell’Avvento Baci Perugina arricchirà anche la vostra casa, presentato in un elegante cofanetto in cartone decorato con le iconiche immagini di Baci Perugina.

Questo calendario non è solo un piacere per il palato ma rappresenta anche un regalo perfetto per chi ama il cioccolato e la magia di questa festa speciale. Con il Calendario dell’Avvento Baci Perugina, ogni giorno è un’occasione per gustare dei concentrati di dolcezza e immergersi nell’atmosfera incantata della stagione natalizia.

