Attenti al phishing: ecco un modo per evitare le truffe facilmente

Il phishing è un problema che affligge milioni di utenti. Si tratta di un crimine informatico che viene perpetrato via email, telefonicamente oppure tramite SMS.

Qualcuno non fa altro che spacciarsi per un’istituzione legittima, che può essere una banca oppure le Poste Italiane, inducendo una persona a fornire i propri dati sensibili, come dettagli bancari, di carte di credito o password.

Tali informazioni vengono poi utilizzate per accedere all’account della persona in questione, portando al furto di identità e a perdite finanziarie.

La prima causa di phishing venne intentata nel 2004 contro un adolescente californiano che aveva creato una imitazione del sito Web “America Online”, ottenendo in questo modo informazioni sensibili dagli utenti e accedendo ai dettagli delle carte di credito per prelevare denaro dai loro conti.

Oltre alle tipologie di phishing descritte sopra, ci sono anche il “vishing” (phishing vocale) e molte altre tecniche di phishing che i criminali informatici escogitano costantemente.

Ma come difendersi da questi attacchi? La soluzione è una soltanto: Bitdefender.

Phishing via email: perché affidarsi a Bitdefender?

Come abbiamo visto, il phishing può essere perpetrato via email. Siccome le truffe online sono in costante aumento, la protezione anti-phishing avanzata offerta da Bitdefender protegge facilmente da questo pericolo.

L’antivirus rileva e blocca le pagine Web che si mascherano da pagine affidabili con l’intento di sottrarre agli utenti i loro dati finanziari sensibili, come numeri di carta di credito o password.

Inoltre, con Bitdefender si otterrà una protezione costante e in tempo reale contro altre pericolose minacce, come virus, malware e ransomware, tramite un’avanzata intelligenza artificiale e altre tecnologie.

Una volta scelto di acquistare Bitdefender, basta cliccare qui e scegliere la tipologia di protezione desiderata.

Si può optare tra Antivirus Plus, che è la protezione base, Total Security, che è la protezione completa, e Internet Security, che è una protezione avanzata.

Tutte e tre le soluzioni sono attualmente scontate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.