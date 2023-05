Attenzione a questi aggiornamenti Windows: sono falsi e pericolosi

Come riportato da alcuni esperti di sicurezza, di recente alcuni criminali informatici stanno facendo circolare tramite siti Web degli aggiornamenti Windows fasulli.

A livello pratico, all’utente appare una schermata simile a quella di un comune aggiornamento del sistema operativo, arrivando a occupare tutto lo schermo (per simulare il comportamento di Windows). Un clic inavvertito sui messaggi proposti, comporta il download dell’infostealer Aurora, un malware alquanto noto.

Si tratta di veri e propri annunci pop-up, alquanto ingannevoli che, negli ultimi mesi, sono stati adottati in diverse campagne malware. I ricercatori hanno monitorato più di una dozzina di domini utilizzati per l’offensiva, molti dei quali sembrano offrire contenuti per adulti.

Allarme aggiornamenti Windows fake: ecco come i cybercriminali ti ingannano

Individuare questo tipo di attacco non è semplice. Di fatto però, il file che spesso viene proposto all’utente è ChromeUpdate.exe.

Evitare il download e, ancora di più, la potenziale attivazione di questo file, è essenziale per evitare dei veri e propri disastri. Adottare un antivirus di alto livello è, senza ombra di dubbio, un ottimo modo per prevenire qualunque tipo di pericolo.

Sophos Home rappresenta una delle migliori soluzioni in questo contesto.

Stiamo parlando di un antivirus in grado di scansionare il computer per individuare malware, utilizzando anche un sistema AI per incrementare la propria efficacia.

Il sistema di protezione in tempo reale, anche per quanto concerne i temuti ransomware, risulta uno dei più funzionali sulla scena mondiale. Il sistema di protezione della rete e della privacy, offre ulteriori garanzie.

Da non sottovalutare poi, è anche il filtro Web per i genitori. Un vero e proprio sistema di parental control basilare incluso in questa suite di sicurezza che, come se ve ne fosse bisogno, si rivela completa anche sotto questo punto di vista.

E per quanto riguarda i costi?

Grazie all’attuale promozione, è possibile ottenere tutta la protezione di Sophos Home a un prezzo molto interessante.

Si parla di appena 37,46 euro rispetto ai 49,95 del prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.