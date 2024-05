Attenzione a due crypto top mover da tenere d'occhio

L’attenzione al mercato delle criptovalute non è mai calata proprio per la grande volatilità delle stesse che rendono interessanti gli investimenti per certi trader. Alcuni dicono che questo sarà il futuro dell’economia. Al contrario, altri criticano fortemente il mondo degli asset digitali. Tra le due fazioni, in questi giorni, due crypto si sono aggiudicate il titolo di top mover.

Stiamo parlando di Turbo e Samoyedcoin. In qualche giorno la loro quotazione è schizzata verso l’alto raggiungendo prezzi davvero importanti. Chi ha investito in uno di questi due asset ne ha sicuramente beneficiato. Quanto andrà avanti questo trend? Cosa dicono gli esperti in merito? Prima di addentrarci nella risposta a queste due domande, vediamo la carta di identità di queste due criptovalute.

Iniziamo con Turbo, la prima crypto top mover di questi giorni. Se questo titolo è comunque volatile, ha un record che nessuno potrà togliergli. Infatti, è la prima criptovaluta a essere stata sviluppata con l’utilizzo di GPT-4. L’obiettivo di questa cypto è quello di creare un ecosistema dinamico e divertente, facile da usare con lo spirito dei meme di internet più famosi e apprezzati. L’offerta totale è di 69 miliardi di token.

Passiamo ora a Samoyedcoin. Chi ha creato questa crypto probabilmente non aveva immaginato di vederla tra i top mover di questi giorni. L’obiettivo è quello di appoggiare e sostenere l’ecosistema Solana tramite la creazione di una comunità che sviluppa educazione e supporto. Chi detiene la crypto ha diritto di voto sulle decisioni in merito al protocollo. Inoltre, questo token è sfruttato per accedere a determinate funzionalità esclusive dell’ecosistema con inclusi anche mercati NFT.

Crypto Top Mover: Turbo e Samoyedcoin, quale futuro

Molti si stanno chiedendo se queste due crypto top mover possono avere un futuro interessante in merito alla loro quotazione. Nell’arco di 24 ore Turbo ha raggiunto un +31% circa mentre Samoyedcoin un +30% circa. Quale sarà la loro tendenza? Tutte e due le criptovalute hanno raggiunto un massimo giornaliero superiore all’attuale (al momento della scrittura).

Ovviamente gli esperti in trading, anche se propositivi, non si espongono in merito a quanto potranno crescere. Una cosa certa è la loro elevata volatilità. Come possono crescere rapidamente lo possono fare altrettanto invertendo il senso di marcia. Attualmente, per Turbo si parla di una volatilità (1M) del 101,87% mentre per Samoyedcoin di una volatilità (1M) del 54%.

Le due crypto top mover sono disponibili su molti exchange, tra i più famosi sul mercato come Coinbase, Bitpanda, Binance e altri.