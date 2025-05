Attenzione ai nuovi prefissi che diffondono truffe telefoniche

Pericolose truffe telefoniche vengono spesso veicolate da numerazioni internazionali ed è proprio per questo che è importante aggiornarsi sui nuovi prefissi che possono nascondere queste minacce. In questi giorni sono emerse delle novità in merito che hanno aggiornato l’elenco dei prefissi internazionali spesso legati a raggiri telefonici molto insidiosi.

Conoscenza e consapevolezza sono le prime armi da utilizzare per proteggersi dalle minacce che raggiungono il tuo telefono. Ecco perché è importantissimo sapere quali potrebbero essere i numeri di telefono che nascondono pericoli per furto di identità e denaro.

Nuovi prefissi spesso legati a truffe telefoniche

Vediamo quindi quali sono i nuovi prefissi spesso legati a pericolose truffe telefoniche, evidenziando i possibili raggiri diffusi e le raccomandazioni degli esperti di sicurezza informatica.