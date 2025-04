Attenzione alle truffe email e SMS del 1° maggio

I cybercriminali sono già al lavoro con la diffusione di nuove truffe email e SMS a tema in vista delle prime partenze per il weekend lungo del 1° maggio. Come ogni anno, i truffatori sfruttano questa occasione di viaggio per inaugurare la stagione delle minacce a tema vacanze che continuerà per tutta l’estate.

Infatti, questi sono anche i giorni in cui chi lavora scopre quali saranno i giorni di ferie iniziando così a prenotare con largo anticipo per approfittare di sconti e promozioni. Ed è proprio qui che i criminali del web si insinuano, attraverso false offerte last minute o fantomatici pagamenti rifiutati, per rubare dati personali e denaro alle vittime.

Uno dei maggiori pericoli è proprio il furto di identità. Attraverso pagine fake, accessibili da link fraudolenti inviati tramite email o SMS, queste truffe sono in grado di convincere gli utenti a inserire i propri dati sensibili. Così i cybercriminali ottengono tutti gli elementi necessari per creare truffe personalizzate e sfruttare l’identità della vittima per effettuare operazioni illegali senza essere individuati.

Truffe email e SMS a tema 1° maggio

Con l’arrivo del 1° maggio e dei primi viaggi fuori porta di qualche giorno, approfittando del weekend lungo, i cybercriminali approfittano per inviare nuove truffe email e SMS a molti utenti. Per questo occorre prestare particolarmente attenzione in questi giorni.

Lillo Vizzini di Federconsumatori consiglia: “Invitiamo i cittadini a prestare la massima attenzione: si tratta di truffe che, riproducendo in modo grossolano la grafica di noti portali, reindirizzano i pagamenti verso siti fraudolenti. In caso di dubbi, non cliccate sui link contenuti nelle e-mail sospette: contattate invece direttamente la struttura ricettiva o il portale ufficiale tramite i canali già utilizzati per la prenotazione“.

Tenendo conto che oltre il 16% degli italiani si sta preparando a partire per questo weekend, il target di possibili vittime di queste truffe email e SMS è molto alto. Quindi è importantissimo non credere alle offerte troppo belle per essere vere, evitare di cliccare su link di dubbia provenienza ed effettuare pagamenti solo attraverso le pagine ufficiali delle piattaforme di prenotazione o direttamente all’arrivo.