 Attenzione agli update di Windows 11: causano problemi nei giochi
Un recente aggiornamento di Windows 11 sta causando cali di prestazioni, schermate nere e bug grafici su molti PC da gioco.
Tecnologia Informatica Sistemi operativi
Gennaio 2026 passerà alla storia come uno dei mesi più catastrofici per Windows 11. PC che si rifiutano di avviarsi, aggiornamenti che mandano in tilt il sistema operativo, bug a ripetizione. E adesso, come se non bastasse, anche i gamer possono aggiungersi alla lunga lista di vittime degli aggiornamenti Microsoft.

Sui forum NVIDIA sono comparse segnalazioni di cali di prestazioni importanti, texture difettose e crash improvvisi. Il colpevole ha un nome ben preciso: KB5074109, l’aggiornamento che doveva migliorare Windows 11 e invece ha mandato in crisi migliaia di configurazioni gaming.

Calo FPS e crash improvvisi, Windows 11 massacra i PC da gioco

La reazione iniziale, comprensibile, è stata dare la colpa ai driver NVIDIA. Quando le prestazioni crollano dopo un aggiornamento del sistema, il primo sospettato è sempre la scheda grafica. Ma stavolta i driver c’entrano poco. Disinstallare l’update KB5074109 risolve magicamente i bug, quindi il problema è di Windows, e il consiglio arriva direttamente da Nvidia.

Le segnalazioni raccontano tutte la stessa storia, dopo l’installazione dell’aggiornamento KB5074109, i giochi perdono tra i 15 e i 20 frame per secondo in base al titolo. Può sembrare poco, ma non lo è per quei giochi che richiedono una fluidità estrema, come gli sparatutto o i giochi di Battle Royale. E non si tratta solo di prestazioni. Ci sono schermate nere casuali che interrompono le sessioni, texture che si caricano male e bug grafici.

Manuel, membro dello staff NVIDIA sui forum ufficiali, ha confermato che l’azienda sta monitorando la situazione ma al momento l’unico modo per risolvere il problema è disinstallare l’aggiornamento KB5074109.

Microsoft sforna aggiornamenti a raffica per correggere altri aggiornamenti…

Dal rilascio del pacchetto KB5074109, Microsoft ha ne ha pubblicati altri per cercare di rimediare ai danni. Due aggiornamenti straordinari fuori programma e un aggiornamento non di sicurezza che ha introdotto diversi miglioramenti, inclusa la correzione per il bug delle schermate nere. Il problema è che ogni patch che dovrebbe risolvere un bug rischia di crearne altri, in un circolo vizioso, dove gli utenti non sanno mai se aggiornare o farsi passare il prurito alle mani, sperando che il caos si plachi.

La soluzione: disinstallare e… sperare

Per chi ha problemi, le opzioni sono due: installare gli ultimi aggiornamenti non di sicurezza sperando che Microsoft abbia risolto tutto, oppure fare rollback del KB5074109 e mettere in pausa Windows Update fino al prossimo pacchetto. La procedura è relativamente semplice: Impostazioni > Windows Update > Cronologia degli aggiornamenti > Disinstalla aggiornamenti. Selezionare il KB5074109, rimuoverlo, e magicamente il PC torna a funzionare come prima.

Ma bloccare gli aggiornamenti non è una soluzione sostenibile a lungo termine. Windows Update serve anche a installare patch di sicurezza importanti, e restare fermi a una versione vecchia significa esporsi a vulnerabilità che potrebbero essere sfruttate.

Fonte: NVIDIA

Pubblicato il 5 feb 2026

Tiziana Foglio
Pubblicato il
5 feb 2026
