L'attesa è finita: guarda il nuovo Sandokan a meno di 5€ su Disney+

L’attesa è finalmente finita! Su Disney+ è ora disponibile il nuovo Sandokan. Questa serie TV promette di incollarti allo schermo dal primo all’ultimo episodio. E se non sei ancora abbonato a questa piattaforma, ora puoi farlo approfittando della nuova offerta disponibile per un periodo di tempo limitato. Abbonati a 4,99 euro al mese, invece di 6,99 euro, per i primi 3 mesi.

Sandokan è disponibile su Disney+: trama

Sandokan è disponibile su Disney+. Ecco la trama ufficiale completa:

“Borneo, 1841. In un mondo dominato dal potere coloniale degli inglesi, Sandokan è un pirata che vive alla giornata. Solca il mare della Cina a fianco del suo fedele amico Yanez e della loro ciurma di pirati, un gruppo di avventurieri che vengono dai quattro angoli del mondo. Un giorno, durante un arrembaggio a un cargo del Sultano del Brunei, Sandokan libera un misterioso prigioniero Dayak, un popolo indigeno a lungo oppresso. L’uomo crede di riconoscere in Sandokan il guerriero di un’antica profezia, che affrancherà il suo popolo dal giogo degli stranieri. Ma Sandokan non dà peso alla cosa: lui è solo un pirata che ama la sua ciurma e la sua libertà. È così che ha vissuto la sua vita fino a oggi. Ma tutto sta per cambiare… perché durante un’ardita incursione nel Consolato Britannico di Labuan, Sandokan incontra Marianne Guillonk. Marianne è la giovane figlia del Console inglese. È nota in tutto questo angolo di mondo come la Perla di Labuan, per la sua bellezza, ma anche per il suo carattere indomito, che la spinge a rifiutare tutti i ricchi pretendenti che ambiscono alla sua mano. L’incontro con Sandokan risveglia in lei quello spirito di avventura che le rigide gabbie della società vittoriana hanno sempre represso. Quello tra Sandokan e Marianne è l’incontro di due mondi, che non potrebbero essere più diversi. Una storia impossibile, apparentemente. Ma non c’è niente di impossibile quando due cuori desiderano la stessa cosa: la libertà. Tra i due però si inserisce Lord James Brooke, l’ombroso e affascinante “cacciatore di pirati”. Anche lui è inglese, ma diverso da tutti gli altri: non il solito ricco mercante, né un militare di carriera, ma un audace avventuriero, che a capo della sua fregata, la Royalist, semina il panico tra i pirati di tutto il sud est asiatico. Uomo ambizioso, brillante, Brooke cattura la ciurma di Sandokan e si mette sulle tracce del loro capitano. Le strade di tutti e tre si incrociano a Labuan, dove Brooke è disposto a tutto per fermare Sandokan, ottenere il potere… e conquistare il cuore di Marianne. La quale non è indifferente al fascino di quell’uomo, diverso da tutti gli altri, che le somiglia così tanto. Inizia così un’avventura che si snoda tra i mari del Borneo, la vivace città di Singapore e la lussureggiante giungla tropicale del Borneo. Proprio qui, nel cuore della foresta, tra le tribù Dayak, Sandokan incontrerà il suo destino. Alla resa dei conti ognuno dovrà scegliere il suo destino. Marianne, divisa tra Brooke e Sandokan, dovrà affrontare i lati più oscuri del suo mondo e decidere cosa vuole veramente. Brooke dovrà misurare la sua sconfinata ambizione con i suoi lati più vulnerabili. Mentre Sandokan, da semplice pirata, sarà chiamato a trasformarsi nella Tigre della Malesia“.

Episodi completi

Di seguito tutti gli episodi disponibili su Disney+ di Sandokan:

La tigre della Malesia; La perla di Labuan; In ostaggio; Singapore; Il cuore della giungla; Nel Buio; Morte di un pirata; Il prezzo della riscossa.