Attiva gratis Hype Premium e ottieni un mondo di vantaggi

Vivi al massimo i tuoi viaggi e gli acquisti di tutti i giorni, senza preoccuparti di commissioni eccessive. Come? Grazie a Hype Premium: un conto all-inclusive che offre l’accesso illimitato a tutti i servizi della piattaforma: e quindi via libera a prelievi gratuiti, bonifici istantanei a costo zero, pacchetti assicurativi, pagamento bollettini e tanto altro. Un vero e proprio mondo di vantaggi, racchiusi all’interno di una World Elite Mastercard dalle eleganti tonalità nere. Tutto questo non costa uno sproposito: soltanto 9,90 euro di canone mensile. E per un periodo di tempo limitato l’attivazione è completamente gratuita.

Quanti vantaggi ottieni con Hype Premium?

Diventa titolare di Hype Premium e goditi una serie di vantaggi e funzionalità esclusive: parliamo di ricariche illimitate e prelievi gratuiti, bonifici istantanei gratis e zero commissioni nel pagamento di bollette, bollettini e ricariche. E non dimenticare gli ottimi servizi per i tuoi viaggi: la copertura per spese mediche, il rimborso in caso di smarrimento bagaglio o ritardo del volo e una polizza acquisti, tutto incluso. Viaggia in sicurezza con la tua Mastercard World Elite e non pensare più a nulla, solo a rilassarti e goderti il panorama.

Le funzionalità di Hype Premium non si fermano qui. È possibile, infatti, anche scambiare denaro, scegliere di assicurare la tua auto o moto con uno dei partner Hype, acquistare e vendere azioni, ETF e metalli con BitPanda, oppure ottenere un credit boost fino a 2.000 euro in tempo reale, richiedere prestiti personali, accedere a un’ampia selezione di esercenti che offrono cashback e anche risparmiare per il futuro con le box risparmio.

Registrati online e attiva il tuo conto in pochi minuti: il canone mensile, come anticipato, è di 9,90 euro al mese, ma per un periodo di tempo limitato l’attivazione del tuo nuovo conto Hype Premium è completamente gratuita. Una volta approvata la tua iscrizione, riceverai la carta direttamente a casa tua, ma potrai già apprezzare tutti i vantaggi direttamente dall’applicazione e tramite la carta virtuale che ti verrà assegnata prima dell’arrivo di quella reale. In più, inserendo il codice promo “HYPER” in fase di registrazione, otterrai un bonus di 25 euro da spendere come meglio preferisci.

