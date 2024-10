Le spese del tuo team non sono più un problema con Mooncard

Che sia piccola o grande, la tua azienda ha bisogno del meglio e tu di un sistema in grado di gestire la finanza in maniera pratica e intelligente. Le spese del tuo team aziendale non saranno più un problema grazie a Mooncard! Grazie a questa soluzione per le imprese avrai una piattaforma di gestione, carte intelligenti e un’applicazione mobile. Richiedila subito.

Grazie a questa soluzione reinventi la gestione delle spese aziendali facilitandone il controllo. In questo modo aumenti anche l’efficacia dei tuoi collaboratori. Già molte aziende si sono affidate a questa piattaforma come AirFrance, Indigo, Norauto e molte altre ancora. Insomma, si tratta di una vera e propria gestione pratica ed efficace.

Con Mooncard hai il 100% di visibilità sulle spese e il processo per chiudere la contabilità sarà 4 volte più rapido. Secondo le statistiche si parla di circa 38 ore di tempo risparmiato sulle attività manuali e il 97% di ricevute recuperate entro le 24 ore. Insomma, un vero e proprio prodigio che chi segue le spese aziendali dei team sa cosa vuol dire.

Mooncard è intuitiva ed efficace

Con Mooncard ottieni una piattaforma particolarmente intuitiva, per un’esperienza utente pratica e immediata. Inoltre, essendo efficace, fa risparmiare tempo e denaro alla tua impresa. Richiedila subito. Ti sorprenderà grazie a tutte le sue funzionalità pazzesche che ottimizzano l’intero processo, dal pagamento alla contabilità della tua azienda, che includono:

piattaforma di gestione delle spese per automatizzare le spese professionali, personalizzare e configurare le regole di spesa e avere una visibilità istantanea per persona e per team;

di gestione delle spese per automatizzare le spese professionali, personalizzare e configurare le regole di spesa e avere una visibilità istantanea per persona e per team; tutte le carte di pagamento fisiche VISA e virtuali a uso singolo o multiplo che vuoi compatibili con Apple Pay e Google Pay;

fisiche VISA e virtuali a uso singolo o multiplo che vuoi compatibili con Apple Pay e Google Pay; personalizzazione delle regole e dei limiti di spesa sulle carte corporate;

delle regole e dei limiti di spesa sulle carte corporate; raccolta automatica delle ricevute tramite app multi-device;

delle ricevute tramite app multi-device; automazione delle note spese dematerializzate tramite app con raccolta e digitalizzazione automatica e visibilità in tempo reale su app e piattaforma.