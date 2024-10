Scopri Pixpay: la carta prepagata con paghetta automatica per i minorenni

Oggi ti parliamo di Pixpay, una nuova carta prepagata legata al circuito Mastercard pensata per ragazzi dai 10 ai 18 anni. Funziona in combinazione con due app distinte: Pixpay Teen, utilizzata dai ragazzi, e Pixpay Share, dedicata ai genitori in modo da garantire vantaggi da entrambe le parti. Scopriamo in che modo.

I vantaggi di Pixpay: la carta prepagata per minorenni

Pixpay mette a disposizione diverse funzioni per la gestione dei risparmi dei giovanissimi, a cominciare dalla paghetta automatica, impostabile dai genitori e che permette quindi di dare ai ragazzi il denaro che gli spetta senza dover ricaricare manualmente la carta tutte volte. Niente paura però, perché tramite l’app Pixpay Share i genitori possono monitorare e controllare in tempo reale tutte le spese effettuate dai figli.

L’applicazione include anche strumenti che insegnano una gestione responsabile del denaro: la carta può essere usata per effettuare pagamenti ovunque, sia online che nei negozi fisici, con opzioni avanzate di sicurezza come il blocco immediato in caso in caso di smarrimento.

Pixpay mette insieme quindi semplicità e funzioni educative, rendendola una soluzione adatta ai genitori in cerca di qualcosa per dare ai propri figli una prima forma di autonomia finanziaria, con i dovuti paletti, ma anche i giusti suggerimenti che possono servire nella gestione dei loro primi risparmi.

Puoi richiedere la carta Pixpay direttamente online e iniziare subito a educare i tuoi figli su come utilizzarla e come sfruttare i fondi a loro disposizione.