Conto Arancio di ING ti dà un tasso di interesse del 4% annuo lordo

Se stai cercando un modo sicuro ed efficace per far crescere i tuoi risparmi, Conto Arancio di ING offre un’interessante opportunità. Fino al 22 marzo 2025, puoi aprire un Conto Corrente Arancio e, attivando Conto Arancio, potrai beneficiare di un tasso di interesse del 4% annuo lordo per i primi 12 mesi.

Questo conto deposito si distingue per la sua flessibilità, poiché non impone alcun vincolo. I tuoi soldi rimangono sempre disponibili, e puoi trasferirli facilmente sul tuo conto corrente con un semplice bonifico, senza dover rispettare scadenze o condizioni restrittive.

Come ottenere il 4% per 12 mesi con Conto Arancio

Per accedere al tasso promozionale, basta seguire pochi passaggi:

Aprire un Conto Corrente Arancio e attivare Conto Arancio entro il 22 marzo 2025; Effettuare un bonifico di attivazione entro il 31 maggio 2025; Accreditare lo stipendio o investire almeno 40.000€ sul conto entro la stessa data.

Una volta completati questi passaggi, potrai beneficiare del 4% annuo lordo sui tuoi risparmi fino a un massimo di 50.000€, assicurandoti così un rendimento interessante in un periodo di bassa volatilità dei mercati.

Un altro grande vantaggio di è l’assenza totale di commissioni. Non ci sono spese di apertura, gestione, trasferimento o chiusura, rendendolo uno strumento conveniente e trasparente per i tuoi risparmi.

Gestire il conto è estremamente facile: puoi farlo direttamente dal tuo smartphone o dal computer, grazie all’Area Riservata o all’app dedicata. E se hai bisogno dei tuoi fondi, puoi trasferirli rapidamente sul tuo conto corrente con un semplice bonifico, senza penali o lunghe attese.

Approfitta ora dell’offerta promozionale per ottenere un 4% annuo lordo per 12 mesi e fai crescere i tuoi risparmi in modo sicuro e senza rischi. Visita subito il sito di ING per scoprire tutti i dettagli e attivare il tuo prima della scadenza dell’offerta.